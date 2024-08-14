Биджиев: «Нам не было смысла уезжать из Москвы перед игрой с «Динамо»

Главный тренер «Динамо» Махачкала Хасанби Биджиев дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Динамо» Москва.

- В команде есть новичок - Хоссейннеджадмахаленколай Мохаммаджавад Рамезан. Он сегодня не в заявке. В каком он состоянии, как вы планируете его называть на тренировках?

- Называем мы его просто - Джавад, по имени. Он приехал не так давно в команду, присоединился к нам, ему требуется определенное время на адаптацию и подготовку. В настоящее время он не с нами на выезде, он работает в Махачкале с тренерами занимается по определенной программе. Надеемся, что в ближайших турах уже будет играть и помогать.

- Вы готовились к этому матчу в Москве. В чем главное преимущество?

- Нам не было смысла уезжать из Москвы, потому что матч играли против «Локомотива» 10-го числа, сегодня 14-е. Просто на перелеты мы бы потратили больше сил и времени. Поэтому было принято решение остаться здесь и спокойно готовиться к матчу именно в Москве.

- Есть мнение, что для команд, которые возвращаются в Премьер-лигу или там дебютируют, Кубок - турнир второстепенный, и часто такие команды выставляют измененный состав. У вас сегодня почти основа. Как вы планируете использовать матчи в Кубке, почему такой состав?

- Для нас второстепенных матчей нету. То, что у нас есть изменения, по сравнению с матчем против «Локомотива» в первенстве, потому что у нас два игрока пропускали тот матч по красным карточкам, поэтому они добавились в состав. Определенная ротация у нас есть, она и будет. Поэтому для нас нет второстепенных матчей, мы готовимся к каждой игре и выходим играть.