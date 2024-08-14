Дивеев забил и там, и там: ЦСКА дожал «Пари НН» в серии пенальти

ЦСКА и «Пари НН» сыграли в рамках Кубка России по футболу. Матч второго тура группового этапа состоялся 14 августа на стадионе «ВЭБ Арена».

На серии из двух минимальных побед «Пари НН» ехал в Москву к обозленному ЦСКА. К обозлённому и уставшему – в течении двух недель «армейцы» дважды совершили вояж в Краснодар и оба раза вернулись ни с чем. Немного исправить ситуацию в Кубке России должен был домашний матч с «Пари НН», на который Николич выпустил практически основной состав. Из заметной ротации только отдых Акинфеева, Кругового и Облякова.

Саша Илич тоже привёз состав, близкий к оптимальному, и постепенно «Пари НН» смог навязать борьбу ЦСКА. Хотя первые полчаса приходилось сложно – хозяев всецело владели преимуществом и часто атаковали. Первый опасный момент пришёл с углового: Файзуллаев навесил, Дивеев выиграл верх и пробил, а Вадим Лукьянов сделал классный сейв.

Очень много владел мячом ЦСКА, проводил долгие позиционные атаки, зарабатывал много угловых. И внезапно пропустил. Кутателадзе на подступах к штрафной площади придумал отличный обостряющий пас, Зе Турбо избежал офсайда и в касание прошил Торопа – 0:1. Первая толковая атака «Пари НН» завершилась голом.

И моментально мог сравнять ЦСКА – после отскока метров с шести бил Давила, завершая сумбурную атаку. Вместо голкипера мяч сблокировал распластавшийся Кирилл Гоцук. А отыграться получилось только на исходе часа игры. ЦСКА прижал соперника, заработал пару угловых ударов и во «второй волне» всё-таки забил. Файзуллаев вместо навеса отдал налево, оттуда прострелил Агапов, а Дивеев замкнул. Мяч от штанги оказался в сетке – 1:1.

Додавить соперника на последние 25 минут вышли Круговой, Обляков и Мусаев. И ЦСКА продолжил много атаковать, вот только давление никак не перерастало в опасные моменты. Катастрофически не хватало скоростей «армейцам», «Пари НН» к концу матча уже адаптировался к постоянным забросам и навесам. Так и дотянули команды до серии пенальти, основное время матча завершилось вничью – 1:1.

В серии пенальти точнее оказались «армейцы». Обляков, Дивеев, Круговой и Келлвен свои удары реализовали, а у «Пари НН» смазали свои удары Гоцук и Стаматов – 4:2.