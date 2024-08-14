Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

Личка: «Пусть Гладышев принимает ответственность за команду, игру и результат»

14 Августа 2024 • 19:18 Комментировать
Динамо Москва
0:0
Динамо Махачкала
1-й тайм

Главный тренер «Динамо» Москва Марцел Личка дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Динамо» Махачкала.

- Дочь Тюкавина - единственная причина, по которой Константина нет в заявке?

- Почему?  Там 7-8 игроков, если правильно помню. Фабиан Бальбуэна, Фомин, Муми Нгамалё - это футболисты, которые провели все матчи. Они сегодня и вчера провели свою индивидуальную работу, готовились к субботе. Сегодня это игра Кубка - хороший шанс для тех футболистов, которые получали меньше игровой практики, получить сегодня, думаю, достаточно. Посмотрим, как они с этим справятся. И Тюкавин отдохнет (смеется).

- Маричаль в стартовом составе. В каком он состоянии?

- Я думаю, Нико хорошо себя чувствует, физически вернулся на хороший уровень. Думаю, еще может процентов на 10 улучшить, но это невозможно без игровой практики. Я рад, что он выйдет с первых минут, игровая практика тоже важна.

- Гладышев выйдет на поле с капитанской повязкой. Почему решение в пользу Ярослава?

- Я могу дать повязку, например, Скопинцеву. Он тоже игрок с опытом и был капитаном. Принимает молодой парень ответственность за команду, игру и результат. Хочу, чтобы он чувствовал, что он не молодой, он уже с нами три года или больше. Надо, чтобы он чувствовал на себе давление за результат и команду.

- Мы привыкли, что в Кубке в воротах играет Лещук. Сегодня за «Динамо» Кудравец дебютирует. Почему такое решение?

- Потому что Андрей с нами в команде плюс-минус уже восемь месяцев, работает хорошо, старается. Надо ему тоже дать шанс в какой-то важной игре. Сегодня второй тур кубкового турнира. Я принял решение, что он сегодня получит первый шанс в официальной игре.

- У вас впереди четыре домашних матчей подряд. В чем главный плюс такого календаря?

- Это плюс?  Не знаю. Играть четыре матча подряд дома - это всегда тяжело. Хорошо, что ты можешь сразу после игры спокойно на следующий день на своей базе восстановиться, подготовиться к игре. Плюс еще когда мы играем в субботу, очень быстро за 48 часов можно восстановиться и подготовиться к матчу с «Крыльями». Плюс, что не надо никуда лететь, бывает, что приезжаешь в 3-4 часа тура. Плохой сон, и в субботу сразу играешь. Это такой маленький плюс, который тебе может помочь.

Реклама


- Вы впервые сегодня играете как тренер с махачкалинским «Динамо». Что можете сказать об этой команде, в чем ее сильные стороны, как сыграть против них?

- То, что я видел, очень агрессивная команда, которая пробует играть в высокий прессинг в 6-7 человек, старается высоко прессинговать соперника. Это значит, нам надо хорошо играть под давлением, не выбивать мячи, потому что сзади у них достаточно сильная тройка центральных защитников. Верховая борьба для них - то, что они хотят. Поэтому умеют играть по земле, быстро, в одно-два касания, прессинг и убегать от этого прессинга. Потом можно иметь шанс на хорошие быстрые атаки.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Марцел Личка Ярослав Гладышев ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 14 Августа
19:25
Биджиев: «Нам не было смысла уезжать из Москвы перед игрой с «Динамо»
19:18
Личка: «Пусть Гладышев принимает ответственность за команду, игру и результат»
19:00
«Динамо» Москва - «Динамо» Махачкала: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
18:47
Тюкавин — вне заявки: назван состав московского «Динамо» на кубковый матч
13 Августа
21:54
Прогноз на точный счёт матча Динамо Москва — Динамо Махачкала Кубка России — 14 августа 2024
12:19
Надёжный прогноз и ставка на матч Динамо Москва — Динамо Махачкала Кубка России — 14 августа 2024
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ДИНАМО МОСКВА ДИНАМО МАХАЧКАЛА
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Флик прокомментировал крупное поражение «Барселоны» от «Монако» В «Спартаке» перестройка — клуб намерен избавиться от шести игроков Нико Уильямс дал окончательный ответ «Барселоне» Из-за них «Спартак» скатал нули и чуть не проиграл: три худших игрока матча против «Ахмата» Месси позвонил Хулиану Альваресу после его перехода в «Атлетико» Бывший игрок «Барселоны» возмущён трансфером «Спартака» Флик одобрил переход игрока «Тоттенхэма» в «Барселону» Стало известно, почему игроки «Барселоны» жаловались Хави на Левандовски Президент «Барселоны» ответил на просьбы болельщиков купить Нико Уильямса В Испании требуют уволить Флика из «Барселоны» после первого поражения в матче за трофей
В Испании требуют уволить Флика из «Барселоны» после первого поражения в матче за трофей Пепе завершил карьеру в 41 год Гвардиола нашёл новую звезду в «Манчестер Сити» «Краснодар» - ЦСКА: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 Трансферная бомба: «Реал» может купить звезду при одном условии Испания выиграла всё: в европейском футболе доминирует одна страна В «Спартаке» перестройка — клуб намерен избавиться от шести игроков Соболев нашёл новый клуб, сборная Англии выбрала тренера, а «Барселона» отказалась от звёздного игрока – в главных слухах недели Седьмой гол Глушенкова, шестая победа «Зенита»: Латышонок не позволил «Динамо» спастись в Санкт-Петербурге «Зенит» - «Динамо» Москва: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0
Спортивные новости
Рублёв проиграл Попырину в финале турнира в Монреале Рублёв уверенно разобрался с Арнальди и вышел в финал турнира в Монреале США вырвали первое место в медальном зачёте Олимпиады-2024 у Китая Селиваненко высказался о победе Рублёва над Синнером на турнире в Монреале США подвинули: Кто лидирует на Олимпиаде перед последним днём Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Рубин Рубин
Зенит Зенит
0
1
5.20 4.00 1.65
Видео
Окончен после пенальти
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
Пари НН Пари НН
1
1
1.42 4.70 7.50
Видео
15 мин
Динамо Москва Динамо Москва
Динамо Махачкала Динамо Махачкала
0
0
1.60 4.00 5.70
Видео
15 мин
Крылья Советов Крылья Советов
Спартак Москва Спартак Москва
0
0
3.75 3.90 1.90
Видео
15.08.24 в 18:00
Факел Факел
Акрон Акрон
2.20 3.40 3.30
Видео
15.08.24 в 20:30
Краснодар Краснодар
Ахмат Ахмат
1.62 4.10 5.30
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 14 Августа
19:40 · Кубок России
Гоцук – о Дивееве: «Просто красавчик»
19:37 · Кубок России
Станкович: «Надеюсь, что сегодня моя команда сможет повторить недавний результат в Самаре»
19:32 · Кубок России
Осинькин - о дебютантах Бабаеве и Дмитриеве: «Мы видели пока их только на тренировках»
19:25 · Кубок России
Биджиев: «Нам не было смысла уезжать из Москвы перед игрой с «Динамо»
19:18 · Кубок России
Личка: «Пусть Гладышев принимает ответственность за команду, игру и результат»
19:07 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА перевёл Дивеева в нападающие на официальном сайте
19:04 · Россия. Премьер-лига
Кудравец проводит первый официальный матч за «Динамо»
19:00 · Кубок России
«Крылья Советов» - «Спартак»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
19:00 · Кубок России
«Динамо» Москва - «Динамо» Махачкала: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
18:47 · Кубок России
Тюкавин — вне заявки: назван состав московского «Динамо» на кубковый матч
18:41 · Кубок России
Неугомонный Дивеев сравнял счёт в матче ЦСКА - «Пари НН»
18:39 · Россия. Премьер-лига
Дивеев забил пятый гол с начала нового футбольного сезона
18:37 · Кубок России
Дебютный гол Васильева позволил «Зениту» повести в матче с «Рубином»
18:33 · Кубок России
Виллиан Жозе — в стартовом составе «Спартака» на кубковый матч с «Крыльями Советов»
18:09 · Кубок России
«Зенит» и «Рубин» не открыли счёт в первом тайме, «Пари НН» обыгрывает ЦСКА
17:54 · Кубок России
ЦСКА неожиданно уступает «Пари НН»
17:48 · Кубок России
Около 30 тысяч зрителей ожидается на кубковой игре «Крылья Советов» - «Спартак»
17:39 · Кубок России
Четыре футболиста «Спартака» пропустят матч с «Крыльями Советов» слухи
17:33 · Кубок России
Рахимов объяснил масштабную ротацию состава
17:24 · Кубок России
Илич: «Надеюсь, что мои игроки сегодня не допустят такие глупые ошибки, как в предыдущем матче с ЦСКА»
17:17 · Кубок России
Николич: «Не буду плакать из-за отсутствия центрфорварда»
17:12 · Кубок России
Бушманов не считает «Спартак» фаворитом матча с «Крыльями Советов»
17:06 · Кубок России
Семак: «У Кассьерры микроповреждение, у Мостового и Эраковича»
16:59 · Кубок России
«Рубин» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1
16:58 · Кубок России
ЦСКА - «Пари НН»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1
Все новости