Личка: «Пусть Гладышев принимает ответственность за команду, игру и результат»

Главный тренер «Динамо» Москва Марцел Личка дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Динамо» Махачкала.

- Дочь Тюкавина - единственная причина, по которой Константина нет в заявке?

- Почему? Там 7-8 игроков, если правильно помню. Фабиан Бальбуэна, Фомин, Муми Нгамалё - это футболисты, которые провели все матчи. Они сегодня и вчера провели свою индивидуальную работу, готовились к субботе. Сегодня это игра Кубка - хороший шанс для тех футболистов, которые получали меньше игровой практики, получить сегодня, думаю, достаточно. Посмотрим, как они с этим справятся. И Тюкавин отдохнет (смеется).

- Маричаль в стартовом составе. В каком он состоянии?

- Я думаю, Нико хорошо себя чувствует, физически вернулся на хороший уровень. Думаю, еще может процентов на 10 улучшить, но это невозможно без игровой практики. Я рад, что он выйдет с первых минут, игровая практика тоже важна.

- Гладышев выйдет на поле с капитанской повязкой. Почему решение в пользу Ярослава?

- Я могу дать повязку, например, Скопинцеву. Он тоже игрок с опытом и был капитаном. Принимает молодой парень ответственность за команду, игру и результат. Хочу, чтобы он чувствовал, что он не молодой, он уже с нами три года или больше. Надо, чтобы он чувствовал на себе давление за результат и команду.

- Мы привыкли, что в Кубке в воротах играет Лещук. Сегодня за «Динамо» Кудравец дебютирует. Почему такое решение?

- Потому что Андрей с нами в команде плюс-минус уже восемь месяцев, работает хорошо, старается. Надо ему тоже дать шанс в какой-то важной игре. Сегодня второй тур кубкового турнира. Я принял решение, что он сегодня получит первый шанс в официальной игре.

- У вас впереди четыре домашних матчей подряд. В чем главный плюс такого календаря?

- Это плюс? Не знаю. Играть четыре матча подряд дома - это всегда тяжело. Хорошо, что ты можешь сразу после игры спокойно на следующий день на своей базе восстановиться, подготовиться к игре. Плюс еще когда мы играем в субботу, очень быстро за 48 часов можно восстановиться и подготовиться к матчу с «Крыльями». Плюс, что не надо никуда лететь, бывает, что приезжаешь в 3-4 часа тура. Плохой сон, и в субботу сразу играешь. Это такой маленький плюс, который тебе может помочь.

Реклама

- Вы впервые сегодня играете как тренер с махачкалинским «Динамо». Что можете сказать об этой команде, в чем ее сильные стороны, как сыграть против них?

- То, что я видел, очень агрессивная команда, которая пробует играть в высокий прессинг в 6-7 человек, старается высоко прессинговать соперника. Это значит, нам надо хорошо играть под давлением, не выбивать мячи, потому что сзади у них достаточно сильная тройка центральных защитников. Верховая борьба для них - то, что они хотят. Поэтому умеют играть по земле, быстро, в одно-два касания, прессинг и убегать от этого прессинга. Потом можно иметь шанс на хорошие быстрые атаки.