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Кубок России

Дебютным голом Васильева «Зенит» поверг «Рубин» и одержал седьмую победу подряд

14 Августа 2024 • 19:12 Комментировать
Рубин
0:1
Зенит
окончен

«Рубин» и «Зенит» сошлись в рамках Кубка России по футболу. Матч второго тура группового этапа состоялся 14 августа на стадионе «Казань Арена».

Протокол игры  
Рубин0:1Зенит
  59'Васильев Дмитрий Алексеевич (0:1)
Нигматуллин АртурАшурматов Рустам  33' 46' (Вуячич Игор ( 46') Грицаенко АлексейРахмоналиев Умарали  83'Нижегородов КонстантинЛомовицкий Александр 65' (Чумич Никола ( 65') Иванов ОлегЗотов АлександрВада Валентин 81' (Безруков Руслан ( 81') Кузнецов Даниил 65' (Юкич Александар ( 65') Шабанхаджай Дардан
Запасные: Йочич БогданАпшацев МаратИву УгочуквуРожков ИгорьТахери КасраСтавер ЕвгенийКорец НикитаТесленко Егор
Адамов ДенисГоршков Юрий 64' (Дуглас Сантос ( 64') НиноРодригао де СоузаВолков Сергей АлександровичАртур 63' (Педро дос Сантос ( 63') Клаудиньо Родригес 75' (Барриос Вильмар ( 75') Ерохин АлександрМантуан ГуставоВасильев Дмитрий АлексеевичСергеев Иван II 46' (Изидор Вильсон ( 46')
Запасные: Глушенков МаксимЧистяков ДмитрийАхметов ИльзатКержаков МихаилЛатышонок ЕвгенийКараваев Вячеслав
14 августа. Стадион "Ак Барс Арена" (Казань).
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Когда же «Зенит» впервые в сезоне потеряет очки? Многие задаются именно этим вопросом перед матчами действующего чемпиона и действующего обладателя Кубка России. В игре второго тура группового этапа неплохой шанс притормозить гегемона был у «Рубина». Семак выставил откровенно второй состав, хотя и он был насыщен серьёзными фамилиями: Горшков, Волков, Нино, Родригао, Клаудиньо, Артур, Манутан, Сергеев.

У «Рубина» отсутствовали Даку и Иву, что сильно сказалось на остроте в атаке. «Зенит» резервным составом тоже события не форсировал. Очень сильно затянулась разведка, практически весь первый тайм команды играли на минимальных скоростях, не балуя собравшихся болельщиков. На безрыбье можно выделить удар Ломовицкого, который сместился с фланга и пальнул рядом со штангой.

В похожем стиле угрожал воротам и Шабанхаджай. С левого края он сместился, убрал на замахе защитника и опасно пробил в дальний угол. Адамов грамотно парировал в сторону, не позволив добить двум игрокам «Рубина», набегавшим на завершение эпизода. «Зенит» же совсем не впечатлил – ноль ударов в створ ворот за тайм и справедливая замена Ивана Сергеева в перерыве. Вышел Вильсон Изидор.

Появление француза ли взбодрило «Зенит», или разговор с Семаком в перерыве, но задвигалась команда во втором тайме получше. Мог открывать счёт как раз Изидор, опасно пробивший с левого угла штрафной площади – Нигматуллин парировал ногой. Этот удар стал первым в створ для «Зенита».

А когда атака накатилась с другого фланга, счёт был открыт. Ерохин перехватил мяч в центре поля и отдал Артуру. Бразилец по правому полуфлангу бросил в прорыв Васильева, а Дмитрий в завершении неотразимо пробил под дальнюю штангу – 0:1. Случился дебютный гол Дмитрия Васильева за «Зенит»!

Мог он и не стать победным – после неудачного выноса Адамова мяч моментально доставили Ваде, а тот точно пробил под перекладину. Но порадоваться Валентин не успел, в момент передачи он находился в метровом офсайде. «Рубин» активизировался, даже прижал чемпиона, но забить так и не сумел и в концовке подсдулся. А «Зенит» второй раз подряд одержал минимальную победу.

Этот успех стал для «Зенита» седьмым за семь матчей нового сезона. Потрясающая серия.

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