Тюкавин — вне заявки: назван состав московского «Динамо» на кубковый матч

Сегодня, 14 августа, московское «Динамо» примет на своём поле махачкалинское «Динамо» в рамках второго тура группового этапа Кубка России.

Пресс-служба столичного клуба опубликовала список футболистов, которые смогут принять участие в предстоящей игре.

Стартовый состав «Динамо»: Кудравец (вр), Скопинцев, Лепский, Маричаль, Бессмертный, Гагнидзе, Кутицкий, Карраскаль, Смелов, Макаров, Гладышев (к).

Запасные: Лещук, Купцов, Майсторович, Бителло, Чавес, Назаренко, Зайдензаль, Боков, Окишор.

Уточняется, что по решению тренерского штаба пропускают матч Лунёв, Бальбуэна, Даса, Лаксальт, Фомин, Нгамалё и Тюкавин. Грулёв и Фернандес продолжают восстановление.

Игра между «Динамо» Москва и «Динамо» Махачкала стартует в 19:30 по мск. Текстовая трансляция будет доступна на портале LiveResult.