Неугомонный Дивеев сравнял счёт в матче ЦСКА - «Пари НН»

Во втором туре кубкового Пути РПЛ ЦСКА принимает «Пари НН». Гости выиграли первый тайм после результативной контратаки и удара Жозе Зе Турбо. После часа игры и команда Марко Николича смогла распечатать ворота соперника - Илья Агапов ворвался в штрафную соперника после паса от Аббосбека Файзуллаева и прострелил в центр на Игоря Дивеева, который в касание пробил в ближний угол, рикошетом от штанги снаряд влетел в сетку.

Счет стал 1:1. В случае ничейного результата победитель определится в серии пенальти.

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