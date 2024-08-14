Дебютный гол Васильева позволил «Зениту» повести в матче с «Рубином»

«Рубин» и «Зенит» проводят кубковый матч. Первый час игры прошёл без забитых мячей, и всё же лучшая команда прошлого сезона добилась своего и повела в счёте. Вильсон Изидор надавил на соперника в центральной трети поля, Александр Ерохин подхватил мяч и отдал на Артура, а тот переадресовал правее на Дмитрия Васильева, который из пределов штрафной площади низом поразил дальний угол. Это первый гол молодого игрока за питерский клуб.

0:1 на табло, «Зенит» набирает шесть очков в онлайн-таблице, соперник идет следом с тремя баллами. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.