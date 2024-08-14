Виллиан Жозе — в стартовом составе «Спартака» на кубковый матч с «Крыльями Советов»

Сегодня, 14 августа, московский «Спартак» проведёт гостевой поединок против самарских «Крыльев Советов».

Пресс-служба «красно-белых» поделилась информацией о составе команды на предстоящий матч.

Стартовый состав «Спартака»: Селихов (вр), Денисов, Маслов, Литвинов, Хлусевич, Пруцев, Мартинс, Игнатов, Медина, Маркиньос, Виллиан Жозе.

Запасные: Максименко (вр), Довбня (вр), Бабич, Гузиев, Рябчук, Умяров, Барко, Бонгонда, Зиньковский, Угальде, Зорин, Мелёшин.

Начало матча второго тура группового этапа Кубка России между «Крыльями Советов» и «Спартаком» запланировано на 19:30 по столичному времени.

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