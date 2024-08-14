«Зенит» и «Рубин» не открыли счёт в первом тайме, «Пари НН» обыгрывает ЦСКА

Завершились первые матчи двух первых матчей игрового дня Кубка России. В них казанский «Рубин» принимает дома «Зенит», а «Пари НН» гостит у ЦСКА.

В Казани счёт не открыт, на табло – нули. Что же касается матча в Москве, то в нём пока неожиданный поворот – «Пари НН» минимально обыгрывает «армейцев». Единственным голом в ворота Владислава Торопа отметился форвард «горожан» Зе Турбо.

Текстовые трансляции обоих поединков Кубка проводит наш портал. Впереди вторые таймы! После этих игр нас ждут ещё два поединка Кубка России.