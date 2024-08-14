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ЦСКА неожиданно уступает «Пари НН»

14 Августа 2024 • 17:54 Комментировать
ЦСКА Москва
1:1
Пари НН
1 1.43 X 4.90 2 7.70
2-й тайм

ЦСКА и «Пари НН» проводят кубковый матч. Команда Марко Николича на протяжении первого тайма не может вскрыть оборону противника. Более того, нижегородцы улучили свой шанс и повели в счете. На 32-й минуте протащил мяч на скорости по центру к штрафной Николоз Кутателадзе и отдал поперек на Жозе Зе Турбо, который оторвался от опеки и вколотил снаряд точно в «домик» голкиперу.

В онлайн-таблице «Пари НН» догоняет лидеров, «Ахмат» с «Краснодаром», набирая три очка. У ЦСКА пока ноль баллов. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.


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Евро-Футбол.Ру,
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