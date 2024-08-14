Около 30 тысяч зрителей ожидается на кубковой игре «Крылья Советов» - «Спартак»

Стало известно, какое количество болельщиков ожидается на кубковом матче между «Крыльями Советов» и «Спартаком».

Как утверждает «РБ Спорт», реализовано свыше 22 тысяч билетов, но к началу игры в Самаре ожидают, что будет продано примерно 30 тысяч.

Встреча 2-го тура группового этапа Кубка России «Крылья Советов» - «Спартак» должна будет стартовать в 19:30 по столичному времени.

Спортивный портал LiveResult проведет прямую трансляцию матча в текстовом формате.

Напомним, в первом туре «Спартак» разгромил московское «Динамо» со счетом 3:0, а «Крылья Советов» уступили махачкалинскому «Динамо» (0:1).