Четыре футболиста «Спартака» пропустят матч с «Крыльями Советов»

Стало известно, кто из игроков не сможет помочь «Спартаку» в предстоящем матче против «Крыльев Советов».

Как утверждает «Матч ТВ», встречу пропустят защитники Никита Чернов и Алексис Дуарте, хавбек Роман Зобнин и форвард Александр Соболев.

Ранее сообщалось, что Чернов и Зобнин получили травмы, а Дуарте уже полностью восстановился. Соболев продолжает тренироваться отдельно от команды и ждет предложение «Зенита».

Матч второго тура группового этапа Кубка России между «Крыльями Советов» и «Спартаком» пройдет сегодня, 14 августа. Начало поединка запланировано на 19:30 по мск.

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