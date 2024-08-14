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Четыре футболиста «Спартака» пропустят матч с «Крыльями Советов» слухи

14 Августа 2024 • 17:39 Комментировать
Крылья Советов
...
Спартак Москва
1 4.20 X 3.90 2 1.85
Через 1 ч. 28 мин.

Стало известно, кто из игроков не сможет помочь «Спартаку» в предстоящем матче против «Крыльев Советов».

Как утверждает «Матч ТВ», встречу пропустят защитники Никита Чернов и Алексис Дуарте, хавбек Роман Зобнин и форвард Александр Соболев.

Ранее сообщалось, что Чернов и Зобнин получили травмы, а Дуарте уже полностью восстановился. Соболев продолжает тренироваться отдельно от команды и ждет предложение «Зенита».

Матч второго тура группового этапа Кубка России между «Крыльями Советов» и «Спартаком» пройдет сегодня, 14 августа. Начало поединка запланировано на 19:30 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Роман Зобнин Никита Чернов Александр Соболев Алексис Дуарте ещё теги

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