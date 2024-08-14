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Рахимов объяснил масштабную ротацию состава

14 Августа 2024 • 17:33 Комментировать
Рубин
0:0
Зенит
1 6.50 X 4.30 2 1.55
1-й тайм

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Зенитом».

- Как настроение перед игрой с «Зенитом», держите ли в уме то, что было в последний раз?

- Да нет, настроение более-менее нормальное, поэтому давайте посмотрим против сильного хорошего соперника, это другой турнир, много изменений. Посмотрим, как будет складываться игра.

- Чем вызваны такие серьезные изменения в составе и появление Нижегородова, который вообще не играл, наверное, года полтора?

- Во-первых, мы вернулись только через день после игры в Ростове. Достаточно длинная дорога, у некоторых игроков есть определенная усталость, есть неготовность максимальная физическая после травм и повреждений. Отсюда изменения. По защитникам у нас есть определенные проблемы, поэтому все изменения как раз исходят из того, что происходит в команде, в каком состоянии игроки.

- Мы уже не раз видели, что у вас на флангах помимо игроков основного состава выходят непрофильные футболисты. Вас это устраивает, они справляются со своей ролью, или все-таки вы работаете  в этом направлении на трансферном рынке?

- Не только на трансферном, мы хотим внутри находить определенные ресурсы. Кто может правильно и полноценно заменить игроков на этой позиции и не терять качество. Это достаточно сложно. Вы правильно говорите, что непрофильные игроки, но нужно пробовать это делать. Пробовали в тренировочном процессе, мы прекрасно понимаем, что в тренировочном процессе это совершенно другое, это не похоже на игру. Поэтому как это будет работать, мы увидим только во время матча.

- Вы прекрасный мотиватор, все об этом знают. На эту игру ребятам что-то нужно было говорить?

- Конечно, нужно. Перед каждой игрой нужно говорить. Мы пытаемся находить эти слова. Я думаю, что они выйдут сегодня мотивированными, но надо понимать, что соперник тоже будет мотивирован. Здесь много будет зависеть от того, какое количество брака будет, какое количество единоборств, потому что это основные аспекты игры в таких матчах. В этом случае нам нужно держать определенный уровень.  Посмотрим, как все будет.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Рашид Рахимов

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