Илич: «Надеюсь, что мои игроки сегодня не допустят такие глупые ошибки, как в предыдущем матче с ЦСКА»

Главный тренер «Пари НН» Саша Илич дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с ЦСКА.

- В двух последних матчах одержали две победы. Можно ли говорить, что сейчас менталитет команды на более приятном и серьезном уровне?

- Да, это нормально, что меняется настроение и атмосфера внутри команды. Надо использовать такие возможности. А три недели назад мы играли против этого соперника в домашнем матче. К сожалению, уступили со счетом 0:3. Но сегодня у нас хорошая возможность снова сыграть с ЦСКА, показать хороший результат. Мои игроки выйдут на поле сегодня и покажут, на что они способны.

- Действительно, несколько недель назад был тот самый матч, неудачный для «Пари НН». А в целом не очень удачная статистика для «Пари НН» с ЦСКА, но тем не менее, какие есть минусы у сегодняшнего ЦСКА, за счет чего вы можете добиваться результата сегодня?

- Да, мы проиграли в том матче, но скажу, что неплохо сыграли, просто не использовали свои моменты, а они использовали наши ошибки. Надеюсь, что мои игроки сегодня не допустят такие глупые ошибки, как в предыдущем матче, и сыграют хорошо.

- Сегодня в составе «Пари НН» дебютирует молодой вратарь Вадим Лукьянов. Что о нем можно сказать и охарактеризовать его игру?

- Я ранее говорил, что у нас обширный состав из 28 игроков, поэтому у каждого есть свой шанс, чтобы заявить о себе. Вадим Лукьянов показал на тренировке, на что он способен. Он очень хороший игрок, очень храбрый человек.