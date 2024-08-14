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Кубок России

Николич: «Не буду плакать из-за отсутствия центрфорварда»

14 Августа 2024 • 17:17 Комментировать
ЦСКА Москва
0:1
Пари НН
1 1.43 X 4.90 2 7.70
1-й тайм

Главный тренер ЦСКА Марко Николич дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Пари НН».

- Понятно, Кубок и ротация. Вопрос по составу: насколько выбыл Роша, есть ли понимание, когда он сможет вернуться в состав?

- Кубовая игра важная, надо брать три очка обязательно просто. Ротация есть, но мне кажется, что состав сегодня достаточно качественный по фамилиям. Главное, чтобы мы показали довольно качественную игру. Правда в футболе всегда на поле, а не на бумаге. Будет интересно посмотреть. Сегодня, как я и сказал, ожидаю качественный футбол и качественный результат сегодня. Рад, что кроме болельщиков сегодня будут и фанаты на стадионе. Это совсем другой футбол. У меня радость с каждой минутой больше и больше, что будет футбольная атмосфера на стадионе. Мы должны отдать нашим фанатам качественную игру сегодня.

По Роше что сказать? Все видели, я разобрался с этим эпизодом сразу после игры на пресс-конференции. К сожалению, получил очень и очень жесткий удар. Но парень храбрый. Посмотрим, как долго его не будет, я пока не могу точно сказать. Жаль, что на таком этапе игры ВАР не отреагировал на этот эпизод.

- Если говорить о старте сезона, ЦСКА в некоторых матчах, как, например, с «Оренбургом», выдает фантастическую реализацию. Но вместе с тем есть проблемы с созданием моментов, с теми самими эпизодами. Как эту историю в нужной русло направить?

- Бывают игры так и так. Все зависит и от соперника чуть-чуть. Не одно и то же, когда играешь дома и если играешь на выезде с «Краснодаром» или «Ростовом». Там все по-другому. Сейчас лето, все знают, и дорога, и погода, и условия поля, и соперник более качественный. Нельзя ждать, что будешь 25 раз бить по воротам соперника. Бывает, что у нас более качественная или менее качественная игра. Видно, что по ходу игр требования понимаем, но нужно, чтобы было сыграно все лучше и лучше. Нужно еще время, чтобы команда играла, как один организм.

- В очередную аренду отправился Адольфо Гайч. Сейчас из мощных форвардов центральных только Тамерлан Мусаев, по сути, остается. Вас как тренера это сильно беспокоит?

- Не сильно, но беспокоит. Конечно, все в клубе знаем, что нужно добавить еще игроков вверху атаки. Работаем над этим. Наши возможности не столь сумасшедшие по поводу денег и трансферов. Но стараемся. Это не значит, что не будет. Просто люди работают, стараются, хотят помогать. Я доволен этим. Мне не нравится, что до сих пор нет игрока, но знаю наш договор и ситуацию. Не буду плакать. Стараемся, работаем. Мус у нас есть. Сегодня увидите Давилу на этой позиции. Стараемся кого-то другого найти на позицию центрального нападающего, а в клубе работаем. Я уверен, что до конца трансферного окна найдем качественное решение. Мне хочется, чтобы у нас был не любой игрок, а качественный.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Марко Николич

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