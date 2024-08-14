Бушманов не считает «Спартак» фаворитом матча с «Крыльями Советов»

Российский тренер Евгений Бушманов высказался о предстоящем кубковом матче «Крылья Советов» - «Спартак».

Специалист заявил, что после очного матча между командами в РПЛ прошло немало изменений.

— «Крылья» выиграли в чемпионате матч, появились новички. Ну и статус сегодняшней игры другой, будет ротация составов и равный матч, — приводит слова Бушманова «Чемпионат».

Игра второго тура группового этапа Кубка России между «Крыльями Советов» и «Спартаком» состоится сегодня, 14 августа. Начало поединка запланировано на 19:30 по мск.

Текстовая трансляция матча пройдет на спортивном портале LiveResult.