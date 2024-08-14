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Семак: «У Кассьерры микроповреждение, у Мостового и Эраковича»

14 Августа 2024 • 17:06 Комментировать
Рубин
0:0
Зенит
1 6.50 X 4.30 2 1.55
1-й тайм

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Рубином».

- Как определялся состав на эту игру? С чем связано появление некоторых игроков основного состава?

- По составу. Смотрим готовность игроков, кому нужно передохнуть. Кто-то не прилетел, залечивает какие-то травмы, повреждения. Из тех, кто вышел в составе, все готовы играть, кто-то проведет весь матч, кто-то не весь. Кубок для многих команд - определенное поле для экспериментов. Кто-то набирает форму или кто-то возвращается после травм. У нас есть Ильзат Ахметов, вернулся в общую группу, надеюсь, сегодня выйдет и сыграет немного. То есть, по многим факторам.

- Помимо Венделе, само собой, не прилетел Кассьерра и Мостовой. Расскажите, что с ними?

- У Кассьерры микроповреждение, у Мостового и Эраковича. Все с небольшими травмами. Кто-то восстанавливается, кто-то работает в индивидуальном режиме.

- Сумасшедший старт от команды, нет пропущенных голов. Такой режим, сумасшедший график и хорошо команда идет. Это придает команде эйфорию или чувствуется  определенная усталость и давление от таких результатов?

- Эйфории никакой нет. Мы прекрасно понимаем, что будут удачные периоды, будут не очень удачные. Наше дело - работать, несмотря ни на что, надеяться, что наша работа будет приносить результат.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Семак

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