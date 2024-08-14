Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Пари НН» на кубковый матч

Сегодня, 14 августа, ЦСКА встретится у себя дома с «Пари НН» в рамках второго тура группового этапа Кубка России.

Пресс-службы команд поделились информацией о том, какие футболисты с первых минут выйдут на поле в предстоящем поединке.

Стартовый состав ЦСКА: Тороп (вр), Келлвен, Лукин, Дивеев, Агапов, Мойзес, Зделар, Кисляк, Файзуллаев, Койта, Давила.

Стартовый состав «Пари НН»: Лукьянов (вр), Александров, Ведерников, Гоцук, Шнапцев, Магкеев, Трошечкин, Глейзер, Царукян, Зе Турбо, Кутателадзе.

Начало матча ЦСКА – «Пари НН» запланировано на 17:15 по мск. Следить за всеми событиями встречи вы сможете в подробной текстовой трансляции на спортивном портале LiveResult.