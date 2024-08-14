«Рубин» и «Зенит» озвучили составы на кубковый матч

Сегодня, 14 августа, казанский «Рубин» примет на своём поле санкт-петербургский «Зенит» в рамках второго тура группового этапа Кубка России.

Стартовый состав «Рубина»: Нигматуллин (вр), Нижегородов, Грицаенко, Ашурматов, Ломовицкий, Зотов, Рахмоналиев, Иванов (к), Кузнецов, Вада, Шабанхаджай.

Стартовый состав «Зенита»: Адамов (вр), Горшков, Нино, Родригао, Волков, Васильев, Ерохин (к), Клаудиньо, Артур, Мантуан, Сергеев.

Начало поединка между «Рубином» и «Зенитом» запланировано на 17:15 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию на спортивном портале LiveResult.