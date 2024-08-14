Галактионов: «Дубль поможет Сулейманову раскрепоститься»

Наставник «Локомотива» Михаил Галактионов поделился комментарием о дубле нападающего команды Тимура Сулейманова.

Напомним, «Локомотив» одолел «Оренбург» в матче второго тура группового этапа Кубка России со счетом 3:2. Автором двух мячей стал Сулейманов.

Ранее форвард признался, что переживает из-за голевой засухи.

«Дубль поможет Сулейманову раскрепоститься. Это важный для него матч, Тимур давно не забивал», — приводит слова Галактионова «Матч ТВ».

Следующий матч «Локомотива» состоится 18 августа. В этот день «железнодорожники» встретятся с ЦСКА в рамках пятого тура чемпионата России.