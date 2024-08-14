«Крылья Советов» – «Спартак»: Возможные стартовые составы на матч Пути РПЛ Кубка России

Во втором туре группового этапа Пути РПЛ московский «Спартак» в гостях встретится с самарскими «Крыльями Советов». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» угадывает стартовые составы команд на этот матч.

«Крылья Советов»: Песьяков, Печенин, Солдатенков, Гапонов, Бейл, Галдамес, Костанца, Иванисеня, Ежов, Писарский, Цыпченко.

«Спартак»: Довбня, Хлусевич, Маслов, Бабич, Денисов, Мартинс, Медина, Игнатов, Маркиньос, Зорин, Угальде.

Как обычно, в связи с кубковым характером матча ожидается заметная ротация по сравнению с предыдущим туром чемпионата вне контекста с кадровыми проблемами.

В «Спартаке» в последнее время были травмированы Никита Чернов, Алексис Дуарте и Роман Зобнин, в «Крыльях Советов» – Бенхамин Гарре и Амар Рахманович. У «Спартака» выведен из основы Александр Соболев.

В первом туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России «Спартак» разгромил в московском дерби «Динамо» со счётом 3:0, тогда как «Крылья Советов» проиграли на выезде махачкалинскому «Динамо» со счётом 0:1.

«Спартак» и «Крылья Советов» уже встречались между собой в нынешнем сезоне. Это было в Москве на «Лукойл Арене» в третьем туре чемпионата России. Там «красно-белые» победили с тремя безответными мячами.

Матч «Крылья Советов» – «Спартак» пройдёт сегодня, 14 августа, на «Солидарность Самара Арене». Начало в 19:30 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция состоится по этой ссылке.

Кирилл Иванцов