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«Крылья Советов» – «Спартак»: Возможные стартовые составы на матч Пути РПЛ Кубка России

14 Августа 2024 • 11:33 Комментировать
Крылья Советов
...
Спартак Москва
1 4.20 X 3.90 2 1.85
Через 7 ч. 12 мин.

Во втором туре группового этапа Пути РПЛ московский «Спартак» в гостях встретится с самарскими «Крыльями Советов». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» угадывает стартовые составы команд на этот матч.

«Крылья Советов»: Песьяков, Печенин, Солдатенков, Гапонов, Бейл, Галдамес, Костанца, Иванисеня, Ежов, Писарский, Цыпченко.

«Спартак»: Довбня, Хлусевич, Маслов, Бабич, Денисов, Мартинс, Медина, Игнатов, Маркиньос, Зорин, Угальде.

Как обычно, в связи с кубковым характером матча ожидается заметная ротация по сравнению с предыдущим туром чемпионата вне контекста с кадровыми проблемами.

В «Спартаке» в последнее время были травмированы Никита Чернов, Алексис Дуарте и Роман Зобнин, в «Крыльях Советов» – Бенхамин Гарре и Амар Рахманович. У «Спартака» выведен из основы Александр Соболев.

В первом туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России «Спартак» разгромил в московском дерби «Динамо» со счётом 3:0, тогда как «Крылья Советов» проиграли на выезде махачкалинскому «Динамо» со счётом 0:1.

«Спартак» и «Крылья Советов» уже встречались между собой в нынешнем сезоне. Это было в Москве на «Лукойл Арене» в третьем туре чемпионата России. Там «красно-белые» победили с тремя безответными мячами.

Матч «Крылья Советов» – «Спартак» пройдёт сегодня, 14 августа, на «Солидарность Самара Арене». Начало в 19:30 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция состоится по этой ссылке.

Кирилл Иванцов

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Крылья Советов

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