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Зелимхан Бакаев: «Лучше бы я не забил, но команда победила»

13 Августа 2024 • 23:50 Комментировать
Ростов
3:1
Химки

Новичок «Химок» Зелимхан Бакаев вечером вторника впервые забил за свой новый клуб. Он сделал это в выездной игре второго тура группового этапа Кубка России против «Ростова» (1:3). Прошёл матч в Ростове-на-Дону.

«Конечно, я несчастлив, потому что мы не выиграли. Лучше бы я не забил, но команда победила. Надеюсь, мы на правильном пути. Нам не хватило реализации», - приводит слова Бакаева телеканал «Матч ТВ».

Напомним, что Бакаев перешёл в «Химки» в рамках арендного соглашения. Принадлежат права на футболиста чемпиону России, «Зениту».

Больше подробностей о прошедшем матче – в нашем отчёте.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Зелимхан Бакаев

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