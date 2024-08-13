Артига: «С первого матча сезона мы заслуживаем немного больше, чем имеем»

Главный тренер «Химок» Франк Артига дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Ростовом».

- «Химки» сегодня уступили, при этом было немало опасных моментов, были хорошие подходы. Какой из таймов, если делить матч на две половины, вам понравился больше?

- Да, конечно, вообще прослеживается такая тенденция, что, начиная с первого матча этого сезона, мне кажется, что мы заслуживаем немного больше, чем имеем, определенные результаты. Нельзя не сказать о том моменте, что нам нужно улучшаться, строить сильную команду и работать над ошибками.

- Что скажете по заменам, насколько они влияли на характер игры? Забить не удалось, тем не менее, были замены, которые обращали на себя внимание.

- Вообще можно сказать, что те действия, которые мы совершили против «Ростова», они заслуживают уважения. Тем более, что это сильная команда. Я думаю, что мы заслужили еще один гол. Тем более, что замены позволили нам добиться новых усилий на поле. Мы совершали какие-то попытки и создавали моменты, но, к сожалению, их реализовать не удалось.

- Когда вышел Даниэль Фернандес, казалось, что перед этим готовился к выходу на поле Лукас Вера, и уже был переодет, но потом решение поменялось. Почему?

- К сожалению, так случилось, что у нас оба защитника получили повреждения, поэтому нам пришлось сделать выбор в пользу Фернандеса.

- Анджелкович чуть позже получил повреждение. Есть ли предварительное понимание, серьезное там что-то, или к матчу с «Зенитом» будет готов?

- Я думаю, что в ближайшие дни будет готов, ничего серьезного.