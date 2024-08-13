Карпин: «За эту игру создали больше моментов, чем за три предыдущих или четыре»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Химками».

- Насколько вы сегодня довольны качеством футбола комбинированного состава? Если довольны, то какой из таймов вам понравился больше?

- Первый тайм мне понравился больше. Насколько доволен? Нормально, так скажем. За эту игру создали больше моментов, чем за три предыдущих или четыре. Сколько еще нужно создать, чтобы забивать?

- Вы говорили о том, что потенциал у команды хороший, и игроки неплохие в атакующих действиях, но с завершением не ладится? Или о чем-то еще?

- Это как раз об этом и говорит, что надо завершать.

- Пропущенный мяч давайте вспомним. Когда мяч прилетел к Бакаеву, казалось, что Мелёхин хотел внизу головой сыграть или как-то еще. Что это было?

- В смысле? Вы что не видели?

- Видел, но интересно ваше мнение. Как вы видели, находясь на скамейке?

- Он не хотел сыграть, поэтому пригнулся?

- Я не знаю мыслей Мелёхина, поэтому спрашиваю у вас. Интересно же.

- Мелёхина мысли? Чего вы у меня спрашиваете? Его же мысли, а не мои. Мои мысли понятны - пропускал мяч, чтобы тот дошел к вратарю. С чего ему такие мысли в голову приходят - не знаю.

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- Что с Роналдо? Насколько серьезно его повреждение? Потому что ему оказывали помощь перед уходом на замену. Либо все хорошо?

- Пока непонятно, посмотрим.

- Саравия отыграл весь матч в числе новичков. Насколько он вам сегодня понравился, во всем ли был хорош?

- С «Локомотивом» отыграл весь матч. Это его уже не первый матч. Достойно, я считаю.