Карпин: «За эту игру создали больше моментов, чем за три предыдущих или четыре»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Химками».
- Насколько вы сегодня довольны качеством футбола комбинированного состава? Если довольны, то какой из таймов вам понравился больше?
- Первый тайм мне понравился больше. Насколько доволен? Нормально, так скажем. За эту игру создали больше моментов, чем за три предыдущих или четыре. Сколько еще нужно создать, чтобы забивать?
- Вы говорили о том, что потенциал у команды хороший, и игроки неплохие в атакующих действиях, но с завершением не ладится? Или о чем-то еще?
- Это как раз об этом и говорит, что надо завершать.
- Пропущенный мяч давайте вспомним. Когда мяч прилетел к Бакаеву, казалось, что Мелёхин хотел внизу головой сыграть или как-то еще. Что это было?
- В смысле? Вы что не видели?
- Видел, но интересно ваше мнение. Как вы видели, находясь на скамейке?
- Он не хотел сыграть, поэтому пригнулся?
- Я не знаю мыслей Мелёхина, поэтому спрашиваю у вас. Интересно же.
- Мелёхина мысли? Чего вы у меня спрашиваете? Его же мысли, а не мои. Мои мысли понятны - пропускал мяч, чтобы тот дошел к вратарю. С чего ему такие мысли в голову приходят - не знаю.
- Что с Роналдо? Насколько серьезно его повреждение? Потому что ему оказывали помощь перед уходом на замену. Либо все хорошо?
- Пока непонятно, посмотрим.
- Саравия отыграл весь матч в числе новичков. Насколько он вам сегодня понравился, во всем ли был хорош?
- С «Локомотивом» отыграл весь матч. Это его уже не первый матч. Достойно, я считаю.
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