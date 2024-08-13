«Ростов» набрал первые очки в Кубке: Чудо-гол Бакаева не спас «Химки» от поражения

Во втором вторничном кубковом матче в Пути РПЛ «Ростов» принимал «Химки». В первом туре на позапрошлой неделе «Ростов» проиграл «Локомотиву», а «Химки» дожали «Оренбург».

Если брать ситуацию чемпионата, то там за четыре тура «Ростов» сыграл вничью с ЦСКА, победил «Крылья Советов», проиграл «Зениту» и сыграл ничью с «Рубином». «Химки» поделили очки с махачкалинским «Динамо», потерпели поражение от «Спартака», обыграли «Рубин» и проиграли «Пари НН».

Атакующий тон отчётной игре задали «Химки», бросившиеся в атаку на первой же минуте. Однако ростовчане быстро показали, что могут нападать острее. На третьей минуте Вахания подал справа, и оставленный свободным Кучаев не попал головой в правый угол. Впрочем, вскоре эта связка сработала уже с дельным результатом.

На восьмой минуте Вахания снова навесил с правого фланга, и группа игроков оказалась отрезана от мяча, который пришёл ближе к дальнему полуфлангу на Кучаева. Тот обработал и пробил – мяч проник в сетку (1:0). «Химки» обостряли с трудом, у «Ростова» же Комличенко не смог переиграть в рандеву Кокарева.

Кучаев ещё и на голевую передачу пробовал устроиться, сделав в середине тайма пас низом из центра на правый полуфланг Роналдо. Тот пробил – мимо ближнего угла. Роналдо вообще в ту зону тянуло. Когда он упал в единоборстве со Степановым, пенальти не было. Построения «Химок» легко пронзались комбинациями ростовчан.

На 38-й минуте в роли диспетчера себя проявил Комличенко. Именно он закинул по центру на Роналдо, который сдвинулся правее в сторону от Анджелковича и реализовал выход на Кокарева (2:0). 19-летний Герман Игнатов мог забить свой второй в карьере гол за «Ростов», но победителем из того эпизода вышел вратарь гостей.

К первому тайму были добавлены три минуты, и вряд ли кто-то ожидал, что «Химки» в это время отквитают один мяч. А они это сделали. Хосонов пробросил мяч вперёд по центру, Мелёхин зачем-то пригнулся, а Зелимхан Бакаев блестяще парашютом забил свой первый гол за «Химки» (2:1). У Кучаева, кстати, был тоже первый гол за «Ростов».

После перерыва хозяева попытались активными действиями упрочить своё преимущество в счёте. Но один Саравия не использовал четыре шанса. Два его удара потащил Кокарев, два были заблокированы защитой. В итоге счёт оставался скользким, и теперь «Химки» стали пробовать перевести дело в серию пенальти.

Абдуллахи стремился забить через себя, потом ещё удар был, однако всё без толку. Заменённый Глушаков не забил своему бывшему клубу. А «Ростов» одержал победу всё-таки с разницей в два мяча. На 88-й минуте Голенков воспользовался нерасторопностью обороны «Химок» и с близкого расстояния послал мяч в ворота от правой штанги. 3:1.

«Ростов» набрал первые очки в групповом этапе Кубка, но отстаёт от «Локомотива» на три балла. Что касается «Химок», то у них в этом турнире есть также три очка. Голенков мог и дубль оформить. Уже в добавленное время Егор пробил головой после подачи углового Уткиным с правого края и не смог направить мяч в правый же угол.

Кирилл Иванцов