Воробьёв: «Приятно возвращаться в Оренбург»

Вечером вторника «Оренбург» в рамках второго тура группового этапа Кубка России принимал московский «Локомотив». В уральский город, пусть и на один матч, вернулся бывший форвард «Оренбурга» Дмитрий Воробьёв, который ещё в прошлом сезоне защищал цвета уральского клуба. Ныне Воробьёв выступает за «Локомотив».

«Приятно возвращаться в Оренбург. Болельщики приняли тепло, это приятно. Можно сказать, это мой второй дом, всё‑таки я три года тут провел. За полем мы друзья, на поле — соперники. Победе безумно рад, готовились и задачу выполнили», - говорит Воробьёв для телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что поединок завершился победой «Локо» - 3:2. Больше подробностей о драматичной игре – в нашем отчёте.