Булыкин: «В «Локомотиве» сейчас прибавляют все футболисты»

Футбольный эксперт Дмитрий Булыкин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о старте сезона для «Локомотива» и победе над «Оренбургом» в матче Кубка России, 3:2.

- В шести стартовых матчах сезона «Локомотив» одержал пять побед. Как оцениваете этот результат?

- Результат хороший. Отмечу правильную стратегию клуба, тренерский штаб, молодых футболистов, которые прибавляют от матча к матчу. Сейчас приятно наблюдать за «железнодорожниками».

- Вы назвали правильной стратегию клуба. Что имеете в виду?

- То, что клуб доверяет молодым и тем игрокам, у которых горят глаза, кто выкладывается на поле. У таких ребят больше шансов проявить себя, что многие сейчас и показывают. Те игроки, которые мы не знали или слышали пару раз в прошлом сезоне, в этом показывают хорошую игру.

- У «Локомотива» хорошая результативность. Вас это удивляет на фоне потерь?

- Потеря Глушенкова, может быть, и заметна, но тренерский штаб делает так, чтобы это было не сильно заметно. И судя по тому, сколько команда забивает, работа проделала качественная.

- Сулейманов начал забивать. На его счету дубль в матче с «Оренбургом». Может, ему надо больше доверять?

- Здорово, что есть такая конкуренция. В Кубке дали поиграть многим ребятам, которые находятся в резерве. И они себя проявили. Сейчас конкуренция еще увеличится. Тренеру это только на пользу.

- Молодой форвард Раков забил и отдал пас. Какой потенциал у этого игрока?

- Хороший футболист. Он уже не первый гол забивает. Мне импонирует, что в команде доверяют молодым. Они раскрываются и показывают хороший футбол. В «Локомотиве» сейчас все ребята прибавляют.

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- «Локомотив» сегодня пропустил два мяча от «Оренбурга»? Чем он неудобен?

- Выезд неудобный, поле тоже. Сама команда показывает неплохой футбол. Посмотрим, как там сыграет «Зенит». А «Локомотив» сегодня проявил характер, дожал соперника.

- В воскресенье у «Локомотива» матч с ЦСКА. Какие ожидания?

- «Локомотив» сейчас на ходу, а «армейцы» проиграли «Краснодару» при не очень хорошей игре. Так что сейчас «железнодорожники» выглядят интереснее. Но шансы на победу будут равные.

- Николич хорошо знает «Локомотив». Это козырь ЦСКА?

- Он хорошо знает соперника, но там много новых футболистов. Обе команды играют сами и другим позволяют. Матч будет зрелищным, и, думаю, голевым.

Елена Григорьевская