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Матч Кубка России «Факел» - «Акрон» пройдёт без зрителей официально

13 Августа 2024 • 20:50 Комментировать
Факел
...
Акрон
1 2.17 X 3.55 2 3.25
15.08 18:00

Матч второго тура группового этапа Кубка России между воронежским «Факелом» и тольяттинским «Акроном» пройдёт без зрителей. Об этом официально сообщает пресс-служба РФС.

Как заявили в организации, решение принял оперштаб Воронежской области. Оно затронет все футбольные матчи, а также иные спортивные события, которые будут проходить в регионе России со вторника, 13 августа.

Напомним, что матч «Факел» - «Акрон» состоится 15 августа, это грядущий четверг. Местное время начала встречи – 18:00.

«Факел» проиграл ранее в четырёх матчах из пяти в новом сезоне и один свёл к ничьей.

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Евро-Футбол.Ру,
Факел Акрон

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