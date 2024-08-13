Матч второго тура группового этапа Кубка России между воронежским «Факелом» и тольяттинским «Акроном» пройдёт без зрителей. Об этом официально сообщает пресс-служба РФС.

Как заявили в организации, решение принял оперштаб Воронежской области. Оно затронет все футбольные матчи, а также иные спортивные события, которые будут проходить в регионе России со вторника, 13 августа.

Напомним, что матч «Факел» - «Акрон» состоится 15 августа, это грядущий четверг. Местное время начала встречи – 18:00.

«Факел» проиграл ранее в четырёх матчах из пяти в новом сезоне и один свёл к ничьей.