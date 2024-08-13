Галактионов: «Порадуемся за наших молодых ребят, воспитанников нашей академии»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Оренбургом».

- Насколько победа для вас была важна и сложна?

- Важная и сложная. Много изменений, пока таких взаимодействий, о которых можно говорить, сложно было представить, но ребята перебороли, были моменты, когда, самое главное, отодвинули игру от наших ворот. Хороший гол забили победный. Есть три очка, движение в таблице вперед. И порадуемся за наших молодых ребят, воспитанников нашей академии, которые добиваются положительного результата.

- Как менялась игра, когда «Локомотив» выходил вперед?

- Понятно, что соперник более привычный. Был определенный момент в плане давления на нашу оборону. Мы где-то чуть-чуть структурно неправильно действовали, но это абсолютно нормально для сегодняшнего матча. Были отрезки при счете 2:2, когда «Оренбург» не использовал свои моменты, но мы оказались более удачливыми в этом плане и забили свой победный мяч.

- В финале игры уже при счете 3:2 казалось, что «Локомотив» высоко встречает «Оренбург». Так ли это было, с чем это было связано?

- Да, так было. Мы наоборот с бровки подсказывали, что не надо прижиматься, не надо давать сопернику делать эти диагональные продольные передачи для того, чтобы не ставить нас в такие сложные ситуации. Самое главное, что свежая группа атаки: Воробьёв, Батраков, Тикнизян - усилили давление на центральных защитников и заставляли их ошибаться. Здесь в этом плане мы отодвинули игру от своих ворот.