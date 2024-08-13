Борис Игнатьев объяснил, почему «Локомотив» много забивает

Заслуженный тренер РСФСР Борис Игнатьев в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о победе «Локомотива» над «Оренбургом» в матче Кубка России, 3:2.

- Как вам игра? Счет получился очень крупный.

- Счет меня как раз не удивляет. «Локомотив», как правило, всем забивает. У него это поставлено на серьезный уровень. Сложнее «железнодорожникам» обороняться. А в атаке есть игроки, которые создают много моментов, есть хорошие скорости.

- Чем так неудобен «Оренбург» для соперников? «Спартак» ему проиграл в первом туре, «Локомотиву» тоже нелегко пришлось.

- Потому что «Оренбург» - очень хорошая команда. Там качественный подбор футболистов, которые неплохо оснащены в техническом плане. Они играют в хорошо организованный футбол. Такую игру не только приятно смотреть, но и сложно ей противостоять. Ребята там хорошо комбинируют, быстро выбегают в атаку. Здорово, что для «Локомотива» так все сложилось, потому что не могу сказать, что этот соперник из простых.

- А искусственное поле может влиять на игру, как думаете?

- Нет. На техничные команды это не влияет. Конечно, хозяева больше приспособлены к такому покрытию, но мы же видим, как они приезжают на выезд и принцип их игры не меняется. Они представляют собой кусачую команду.

- Сулейманов начал забивать. На его счету дубль в матче с «Оренбургом». Может, ему надо больше доверять?

- Ему доверяют настолько, насколько он способен принести пользу. Пока он никак не может попасть в ту игровую направленность, которая присуща «Локомотиву».

- Раков забил и отдал пас. Видите большой потенциал у этого игрока?

- Да. Молодой, талантливый парень. В команде вообще много талантливой молодежи. Хорошо, что Галактионов поработал в юношеском футболе и познал психологию ребят. Ему проще. Он им с удовольствием доверяет, понимая их возможности. Тем, кто не работал на таком уровне, сложнее найти точки соприкосновения в психологии и возможностях молодых ребят.

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- У «Локомотива» сейчас дела идут неплохо и в Кубке, и в чемпионате. Это удивляет, ведь после ухода лидеров все предрекали «железнодорожникам» спад?

- Изначально был скепсис, как это будет выглядеть. После прошлогоднего успеха было непонятно, как пойдет дальше. Но выбран путь, и сейчас команда идет в этом направлении.

- То есть такие успехи - это не результат везения?

- Нет. Прошло четыре тура и два кубковых матча. Пока я не видел, чтобы кто-то ставил перед «железнодорожниками» непреодолимые задачи.

Елена Григорьевская