Деограсия: «Очень доволен работой и уровнем нашей команды, которая сегодня сыграла»

Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Локомотивом».

- Результат не в вашу пользу. Чем можно быть довольным по итогам этого матча?

- На самом деле я очень остался доволен работой и уровнем нашей команды, которая сегодня сыграла. Особенно это касается наших молодых парней. Уровень, который они показали, очень хороший. Да, жаль, что проиграли, но что касается всего остального в плане игры, мне понравилось. Нужно исправить некоторые детали, например, как переходная фаза, так и оборона. Есть над чем поработать.

- В опорной зоне по ходу матча появлялись защитники, почему?

- Мохаммад не смог принять участия, у него был дискомфорт после последнего матча. Томас Муро, как вы видели, тоже получил травму, пришлось делать замену. Габриэль Флорентин тоже получил травму. Как уже всем известно, Иван Башич большую часть матча провел на фоне усталости. Поэтому эти замены были вынужденными. Также нам пришлось выпустить Семёна Юрина из нашей второй команды. Приходилось проводить ротацию наших защитников в эту зону, опорную.

- Есть ли сейчас у «Оренбурга» проблемы в опорной зоне? Как скоро вернется Флорентин?

- У Габриэля Флорентина травма, крестообразные связки, повреждение. Поэтому придется проводить ротацию и делать замены. Но постараемся сделать всё наилучшим образом, чтобы идти только вперед.

- Нужны еще люди «Оренбургу», чтобы решить эти сложности?

- Этот вопрос больше к нашему спортивному директору. Да, я главный тренер, я работаю с теми игроками, которые у меня есть, и стараюсь использовать их наилучшим образом.