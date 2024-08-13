Как и в первом кубковом матче вторника, в игре «Ростов» - «Химки» забит быстрый гол. Илья Вахания справа навесил в центр штрафной площади, мяч пролетел сквозь группу игроков и оказался слева у одинокого Кучаева. Константин хладнокровно переиграл голкипера и открыл счёт в матче. Счет стал 1:0. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.
«Ростов» быстро забил после провала обороны «Химок»
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Сегодня, 13 Августа
20:29 · Россия. Премьер-лигаГол «Химкам» стал для Кучаева дебютным за «Ростов» и первым с 2022 года
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19:53 · Кубок РоссииКарпин: «Две домашние встречи, поэтому некоторые футболисты могут сыграть и после матча чемпионата»
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