«Ростов» быстро забил после провала обороны «Химок»

Как и в первом кубковом матче вторника, в игре «Ростов» - «Химки» забит быстрый гол. Илья Вахания справа навесил в центр штрафной площади, мяч пролетел сквозь группу игроков и оказался слева у одинокого Кучаева. Константин хладнокровно переиграл голкипера и открыл счёт в матче. Счет стал 1:0. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.