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Артига: «Самое важное сыграть этот матч, а дальше будем думать о подготовке к «Зениту»

13 Августа 2024 • 19:59 Комментировать
Ростов
1:0
Химки
1-й тайм

Главный тренер «Химок» Франк Артига дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Ростовом».

- Если сравнивать кубковый состав с матчем первого тура Пути РПЛ, это не полная ротация, состав комбинированный. Почему такой выбор сегодня?

- В независимости от того, какой состав мы готовим, это всегда конкурентоспособные игроки, мы готовимся к каждому сопернику. И в зависимости от этого уже выбираем состав.

- Сегодня Зелимхан Бакаев в стартовом составе. Он дважды выходил на замены в РПЛ. Каково его состояние, что он должен привнести в игру команды?

- Очень доволен тренировочным процессом, как он отдается на тренировках, каждый раз лучше, с каждым днем он все более подготовлен. Сегодня он проведет 60 или 90 минут. Посмотрим, будем уже отталкиваться от результата.

- С учетом 60-70 минут Бакаева и предстоящего матча с «Зенитом» по плану замен, ждем ли мы других игроков старта сегодня?

- Самое важное для нас уже сыграть этот матч, а дальше будем думать о подготовке к «Зениту», это очень серьезный соперник. В независимости от этого у нас каждый игрок готов выйти на замену в любой момент.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Франк Артига

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