Карпин: «Две домашние встречи, поэтому некоторые футболисты могут сыграть и после матча чемпионата»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Химками».

- Если сравнивать ваш стартовый состав на Кубок с игрой с «Локомотивом», такой комбинированный. Есть половина игроков, которые выходят в старте РПЛ, есть те, кто играл в Кубке с «Локомотивом». Что этот состав должен показать?

- Должен показать то, что показывает и другой состав, который играл. В чемпионате, который играет. Мы готовились дома, две домашние встречи, поэтому некоторые футболисты могут сыграть и после матча чемпионата и в Кубке.

- Было ли это следствием неудовольствия игрой команды во втором тайме матча с «Рубином», например?

- Нет, абсолютно, нет. Мы играли после Самары, по-моему, с «Локомотивом». Полностью был на 100% другой состав. Не меняется состав в зависимости от того, доволен я или нет, от того, могут ли играть на 100%.

- Очевидно, сегодня может на 100% играть Одоевский. Насколько он уже встроился в общекомандные взаимодействия, насколько он хорошо понимает все требования и на тренировках их выполняет?

- На тренировках и я могу выполнять требования. Тренировки тренировками, а игра игой. Как раз для этого есть кубковые матчи, где можно посмотреть и попробовать, дать время тем игрокам, которым нужно вписываться еще, которые на 100% еще не вписались, новые ребята. Как раз для этого используем эти игры, чтобы посмотреть, как они вписываются.

- Парни из дубля, из «Ростова-2» сегодня есть в заявке. Они в субботу проводили матч второй лиги. Все ли они были доступны вам для того, чтобы сегодня их заявить? Каковы их шансы сегодня?

- Доступны все, естественно. Почему они могут быть недоступны?

- Повреждения, например.

- Нет, все, кого мы хотели, доступны. Не знаю, может быть, у кого-то есть повреждение, но все, кого хотели, могут выйти, как выходили с тем же «Локомотивом».