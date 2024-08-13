Дубли Сулейманова и Куэро, решающий выстрел Ракова: четвёртую кряду победу «Локомотив» одержал в Оренбурге

«Оренбург» и «Локомотив» сыграли в рамках Кубка России по футболу. Матч второго тура группового этапа состоялся 13 августа на стадионе «Газовик».

Диаметрально противоположно прошли последние три матча для «Локомотива» и «Оренбурга». «Железнодорожники» нащупали свою игру: три раза победили, забив за эти игры восемь мячей. Оренбуржцы же никак не могут настроить игру в обороне, у них за последние три матча два поражения и тоже восемь мячей. Но пропущенных.

Тренд на результативные матчи «Локомотив» и «Оренбург» продлили в личной встрече. Гости забивали – хозяева догоняли. И так почти весь матч. Но обо всём по порядку, тем более, что в игре случилось аж два быстрых гола. И оба с пенальти. Уже на восьмой минуте Баринов шикарным забросом разогнал Ракова, а Караташ откровенно руками схватил форварда. Небольшая пауза на проверку возникла, но Вадим заработал-таки пенальти.

К «точке» подошёл Тимур Сулейманов, аккуратно пробивший в нижний угол – 0:1. Ответ пришёл через семь минут. Башич в штрафной площади нашёл Оганесяна, Степан на замахе убрал Ненахова и получил по ногам. И тут пенальти. Джастин Куэро пробил не так уверенно – почти по центру. Мяч от ноги Митрюшкина всё-таки оказался в сетке – 1:1.

Второй раз «Локомотив» вышел вперёд перед перерывом. И опять сработала пара Раков – Сулейманов. Сарвели по правому флангу разогнал Вадима, а тот своевременно прострелил. Тимур Сулейманов опередил оппонента, с трёх метров вонзив мяч в сетку – 1:2. Тут «Оренбургу» понадобилось больше времени на ответ. В раздевалке хозяева поразмыслили и вышли более заряженными.

Восемь минут второй половины матча прошло и счёт стал равным. Рыбчинский на правом фланге заметил открывание Барановского, получил ответную передачу и прострелил. Джастин Куэро тоже не оплошал в завершении – 2:2. По дублю Сулейманова и Куэро, причём голы получились довольно похожими.

Кто же решит исход встречи? Правильно, молодёжь «Локомотива». В концовке вышел Батраков, свежим взглядом окинул поле. Заброс нашёл Тикнизяна. Наир уверенно придержал мяч, стянул на себя внимание и покатил левее. Набежавший Вадим Раков на замахе убрал защитника, переложил мяч под правую ногу и пробил под перекладину – 2:3!

Четвёртую победу подряд одерживает «Локомотив», две из которых были добыты как раз в рамках группового этапа Кубка России.