На протяжении большей части второго тайма матча «Оренбург» - «Локомотив» на табло горели двойки. Казалось, что дело идет к серии пенальти, но «железнодорожники» в третий раз повели в счете. Алексей Батраков из центра поля выполнил заброс на ход Наиру Тикнизяну по правой половине поля, тот зацепился за мяч, выдержал небольшую паузу и выполнил хорошую передачу к центру штрафной площади, Вадим Раков подработал мяч, обыграл оппонента и отлично пробил в правую девятку. Счет стал 2:3. Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.
«Локомотив» в третий раз повёл в матче с «Оренбургом»
|Оренбург
|Локомотив Москва
окончен
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