Роналдо и Комличенко выйдут в составе «Ростова» на матч с «Химками»

Стало известно, кто появится в основном составе «Ростова» на предстоящий кубковый матч против «Химок».

Стоит сказать, что с первых минут на поле выйдут нападающие Роналдо и Николай Комличенко. Полностью стартовый состав «Ростова» выглядит следующим образом: Одоевский (вр), Сако, Мелёхин, Вахания, Игнатов, Глебов (к), Кучаев, Байрамян, Саравия, Роналдо, Комличенко.

Начало игры второго тура группового этапа Кубка России между «Ростовом» и «Химками» запланировано на 20:00 по московскому времени. Не пропустите прямую текстовую трансляцию, которая пройдет на спортивном портале LiveResult.