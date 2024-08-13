Галактионов: «Нам нужна только победа»

Наставник московского «Локомотива» Михаил Галактионов решительно настроен перед кубковым матчем своего клуба против «Оренбурга» - он считает, что «Локомотив» обязан победить в следующем матче.

- Нам надо выигрывать, нужен только положительный результат, который порадует и команду, и наших болельщиков. Команда — это не 10 игроков, а все 23. Поэтому шанс, который есть у футболистов, выходящих на поле, — это прекрасно, - заявил специалист в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что московский «Локомотив» является наиболее часто побеждавшим в Кубке России клубом - не менее девяти раз. В последний раз это было в 2021 году.