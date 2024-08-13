Во втором кубковом туре в Пути РПЛ играют «Оренбург» и «Локомотив». Соперники держат болельщиков в напряжении и постоянно обмениваются голевыми атаками. В самом начале игры с пенальти забили Тимур Сулейманов и Джастин Куэро, а на 36-й минуте форвард «железнодорожников» оформил дубль. На 55-й минуте счет снова равный. Дмитрий Рыбчинский при входе в штрафную площадь по правой половине поля отыгрался с Дмитрием Барановским, который, уйдя к лицевой линии вратарской, сделал хороший прострел к ближнему углу вратарской, Куэро опередил защитника и в касание сильно пробил в ближний угол ворот, а голкипер не смог спасти свою команду. 2:2 на табло. Текстовый репортаж на LiveResult.ru.
«Оренбург» снова отыгрался в матче с «Локомотивом»
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