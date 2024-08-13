Первый кубковый матч второго тура в Пути РПЛ получается результативным ещё в первом тайме. «Оренбург» и «Локомотив» быстро обменялись голами с пенальти, а на 36-й минуте гости провели результативную атаку. Владислав Сарвели сыграл на правый край штрафной, Вадим Раков в касание несильно прострелил к дальней штанге, и ее замкнул Тимур Сулейманов - дубль форварда, и счет 1:2. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.
Сулейманов оформил дубль в матче «Оренбурга» и «Локомотива»
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