Тарханов: «Не думаю, что ротация «Спартака» поможет «Крыльям»

Российский тренер Александр Тарханов поделился комментарием о предстоящем кубковом матче между «Спартаком» и «Крыльями Советов».

Как считает Тарханов, игра получится интересной, ведь «Крылья» выиграли свой последний матч, а «Спартаку» нужно прибавлять после ничьей с «Ахматом».

«У «Спартака» сейчас два состава. Не думаю, что ротация «Спартака» поможет «Крыльям». Но у «Крыльев» шансы на победу есть, хоть они и тоже могут сделать ротацию», — цитирует Тарханова Legalbet.

Встреча второго тура группового этапа Кубка России «Крылья Советов» - «Спартак» состоится завтра, 14 августа. Стартовый свисток арбитра должен будет прозвучать в 19:30 по столичному времени.