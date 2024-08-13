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Тарханов: «Не думаю, что ротация «Спартака» поможет «Крыльям»

13 Августа 2024 • 17:46 Комментировать
Крылья Советов
...
Спартак Москва
1 4.40 X 3.95 2 1.75
14.08 19:30

Российский тренер Александр Тарханов поделился комментарием о предстоящем кубковом матче между «Спартаком» и «Крыльями Советов».

Как считает Тарханов, игра получится интересной, ведь «Крылья» выиграли свой последний матч, а «Спартаку» нужно прибавлять после ничьей с «Ахматом».

«У «Спартака» сейчас два состава. Не думаю, что ротация «Спартака» поможет «Крыльям». Но у «Крыльев» шансы на победу есть, хоть они и тоже могут сделать ротацию», — цитирует Тарханова Legalbet.

Встреча второго тура группового этапа Кубка России «Крылья Советов» - «Спартак» состоится завтра, 14 августа. Стартовый свисток арбитра должен будет прозвучать в 19:30 по столичному времени.    

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Спартак Москва Крылья Советов Александр Тарханов ещё теги

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