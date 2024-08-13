Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

«Оренбург» и «Локомотив» назвали составы на кубковую игру

13 Августа 2024 • 16:32 Комментировать
Оренбург
...
Локомотив Москва
1 3.10 X 3.65 2 2.30
Через 0 ч. 32 мин.

Сегодня, 13 августа, «Оренбург» примет на своём поле «Локомотив» в рамках второго тура группового этапа Кубка России.

Накануне матча пресс-службы команд поделились информацией о составах на предстоящий поединок.

Стартовый состав «Оренбург»: Москвичёв (вр), Караташ, Прохин, Касимов, Зотов, Башич (к), Муро, Рыбчинский, Оганесян, Куэро, Барановский.

Стартовый состав «Локомотива»: Митрюшкин (вр), Погостнов. Сильянов, Митай, Ненахов, Баринов (к), Тимофеев, Сарвели, Салтыков, Раков, Сулейманов. 

Начало матча между «Оренбургом» и «Локомотивом» запланировано на 17:30 по московскому времени. За всеми событиями поединка можно будет следить в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Оренбург

Новости по матчу

Сегодня, 13 Августа
12:51
Ставка и прогноз на матч Оренбург — Локомотив Кубка России — 13 августа 2024
02:02
Оренбург - Локомотив: где смотреть прямую трансляцию онлайн
12 Августа
23:37
Прогноз на точный счёт матча Оренбург — Локомотив Кубка России — 13 августа 2024
16:02
Ставка и прогноз на матч Оренбург — Локомотив Кубка России — 13 августа 2024
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ОРЕНБУРГ ЛОКОМОТИВ МОСКВА
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Флик прокомментировал крупное поражение «Барселоны» от «Монако» Испания выиграла всё: в европейском футболе доминирует одна страна Из-за них «Спартак» скатал нули и чуть не проиграл: три худших игрока матча против «Ахмата» Актюркоглу отправится в Москву, чтобы закрыть переход в «Спартак» «Реал» готовит два громких трансфера – названы имена В «Спартаке» перестройка — клуб намерен избавиться от шести игроков Из-за них «Манчестер Юнайтед» проиграл Суперкубок Англии: четыре худших игрока матча против «Сити» Нико Уильямс дал окончательный ответ «Барселоне» Флик одобрил переход игрока «Тоттенхэма» в «Барселону» 5 самых дорогих свободных агентов, которые могут усилить любую команду
Пепе завершил карьеру в 41 год Гвардиола нашёл новую звезду в «Манчестер Сити» «Краснодар» - ЦСКА: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 В Испании требуют уволить Флика из «Барселоны» после первого поражения в матче за трофей Трансферная бомба: «Реал» может купить звезду при одном условии Испания выиграла всё: в европейском футболе доминирует одна страна Седьмой гол Глушенкова, шестая победа «Зенита»: Латышонок не позволил «Динамо» спастись в Санкт-Петербурге Соболев нашёл новый клуб, сборная Англии выбрала тренера, а «Барселона» отказалась от звёздного игрока – в главных слухах недели «Зенит» - «Динамо» Москва: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 Фанаты «ПСЖ» раскритиковали российского вратаря после пропущенного мяча между ног
Спортивные новости
Рублёв проиграл Попырину в финале турнира в Монреале Рублёв уверенно разобрался с Арнальди и вышел в финал турнира в Монреале США вырвали первое место в медальном зачёте Олимпиады-2024 у Китая Селиваненко высказался о победе Рублёва над Синнером на турнире в Монреале США подвинули: Кто лидирует на Олимпиаде перед последним днём Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
13.08.24 в 17:30
Оренбург Оренбург
Локомотив Москва Локомотив Москва
2.75 3.60 2.45
Видео
13.08.24 в 20:00
Ростов Ростов
Химки Химки
1.90 3.75 3.90
Видео
14.08.24 в 17:15
Рубин Рубин
Зенит Зенит
5.20 4.00 1.65
Видео
14.08.24 в 17:15
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
Пари НН Пари НН
1.42 4.70 7.50
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 13 Августа
16:32 · Кубок России
«Оренбург» и «Локомотив» назвали составы на кубковую игру
12 Августа
22:19 · Россия. Премьер-лига
Матч «Факел» - «Спартак» может быть перенесён слухи
15:21 · Россия. Премьер-лига
Стало известно, когда Роша вернётся на поле
10 Августа
09:58 · Россия. Премьер-лига
Безруков: «Ничья в матче с «Ростовом» закономерна»
09:24 · Кубок России
Безруков рассказал, за счёт чего «Рубин» сможет остановить «Зенит» 1
08 Августа
13:38 · Кубок России
ЭСК нашла ошибку судьи в пользу «Зенита» в одном из последних матчей
07 Августа
13:04 · Кубок России
Канделаки озвучила призыв к российскому футболу в отношениях с УЕФА
11:05 · Кубок России
Матчи Кубка России будут проходить вечером в одно время с еврокубками 1
03 Августа
18:44 · Кубок России
«Мой аккаунт взломали»: Игрок «Коломны» прокомментировал слухи о договорном матче в Кубке России
02 Августа
18:34 · Кубок России
Четыре игрока «Спартака» попали в символическую сборную 1-го тура Кубка России официально
15:57 · Кубок России
В «Коломне» отреагировали на подозрения в нечестной игре в Кубке России
15:31 · Кубок России
Матч Кубка России проверят из-за подозрений в нечестной игре – профессионалы пропустили 8 голов
10:33 · Кубок России
Изидор – о Кубке России: «Нужно продолжать в том же духе и выиграть трофей»
01 Августа
23:30 · Кубок России
Корнаухов – о «Коломне»: «Профессионалы не имеют права так играть»
23:15 · Кубок России
Песьяков: «Динамо» одержало заслуженную победу»
22:37 · Россия. Премьер-лига
Деменко: «Спартак» действительно был хорош в матче с «Динамо»
22:24 · Кубок России
Осинькин: «У нас сейчас все голы с рикошета»
22:14 · Кубок России
Биджиев: «Могли забить и раньше, но все равно наша настойчивость и настырность была вознаграждена»
21:48 · Кубок России
«Крылья» установили антирекорд Кубка России, пропустив во втором тайме в 12-м матче подряд
21:40 · Кубок России
Махачкалинское «Динамо» не пропускает дома в 2024 году
21:18 · Кубок России
Махачкалинское «Динамо» повело в конце матча с «Крыльями Советов»
20:52 · Кубок России
Президент «Амкала»: «Пару дней повыпендриваемся и будем готовиться дальше»
20:41 · Кубок России
Вратарь «Коломны» - о матче с «Амкалом»: «Это позор»
20:27 · Кубок России
Махачкалинское «Динамо» и «Крылья» не забили друг другу в первом тайме
19:59 · Кубок России
«Амкал» забил сразу 8 мячей в кубковом матче
Все новости