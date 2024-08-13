«Оренбург» и «Локомотив» назвали составы на кубковую игру

Сегодня, 13 августа, «Оренбург» примет на своём поле «Локомотив» в рамках второго тура группового этапа Кубка России.

Накануне матча пресс-службы команд поделились информацией о составах на предстоящий поединок.

Стартовый состав «Оренбург»: Москвичёв (вр), Караташ, Прохин, Касимов, Зотов, Башич (к), Муро, Рыбчинский, Оганесян, Куэро, Барановский.

Стартовый состав «Локомотива»: Митрюшкин (вр), Погостнов. Сильянов, Митай, Ненахов, Баринов (к), Тимофеев, Сарвели, Салтыков, Раков, Сулейманов.

Начало матча между «Оренбургом» и «Локомотивом» запланировано на 17:30 по московскому времени. За всеми событиями поединка можно будет следить в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.