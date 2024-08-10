Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

Безруков рассказал, за счёт чего «Рубин» сможет остановить «Зенит»

10 Августа 2024 • 09:24 Комментировать
Рубин
...
Зенит
14.08 17:15

Полузащитник «Рубина» Руслан Безруков поделился ожиданиями от кубкового матча против «Зенита».

Напомним, «Рубин» и «Зенит» встречались между собой в рамках второго тура РПЛ. Тогда уверенную победу одержала команда из Санкт-Петербурга со счётом 4:0.

«Нужно показать свой лучший футбол, сыграть надёжно, сбалансированно, что у нас получалось против них в прошлом сезоне. Нужно просто исправить те ошибки, которые были в первом матче, и добавить в игре», — цитирует Безрукова «Матч ТВ».

Матч «Рубин» — «Зенит» состоится 14 августа. Начало этой игры запланировано на 17:15 по московскому времени.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Рубин Руслан Безруков ещё теги

Новости по матчу

Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
РУБИН ЗЕНИТ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
«Спартак» может оформить громкий трансфер за 30 млн евро Соболев приступил к тренировкам в «Спартаке» Футболист «Спартака» ответил, согласится ли на переход в «Зенит» «Спартак» купил Кёна — источник «Спартак» решил избавиться от трёх иностранцев – названы все имена «Спартак» получил предложение по легионеру «Ты должен объяснить»: Гвардиола отреагировал на новую причёску де Брёйне Соболев нашёл новый клуб, сборная Англии выбрала тренера, а «Барселона» отказалась от звёздного игрока – в главных слухах недели Гвардиола нашёл новую звезду в «Манчестер Сити» Флик может пригласить в «Барселону» игрока «Баварии»
Пепе завершил карьеру в 41 год Гвардиола нашёл новую звезду в «Манчестер Сити» Ольмо перейдёт в «Барселону» — раскрыта сумма трансфера Глава «Барселоны» после победы над «Реалом» назвал самый успешный клуб мира «Зенит» - «Ростов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 5:0 Фанаты «ПСЖ» раскритиковали российского вратаря после пропущенного мяча между ног Стипиди: «Проверка судей на детекторе лжи – это гестапо, что ли?» Флик заблокировал трансфер звёздного игрока в «Барселону» Роналду и Месси – в одной команде: символическая сборная ветеранов футбола Состоялась жеребьёвка Лиги чемпионов – результаты
Спортивные новости
На Олимпийских играх в Париже сменился лидер медального зачёта Осталось всего три дня: Кто лидирует на Олимпиаде по золотым медалям На Олимпиаде сменился лидер медального зачёта Китай сравнялся с США по количеству золотых медалей на Олимпийских играх в Париже Какая страна лидирует на Олимпиаде за четыре дня до финиша Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 10 Августа
09:24 · Кубок России
Безруков рассказал, за счёт чего «Рубин» сможет остановить «Зенит»
08 Августа
13:38 · Кубок России
ЭСК нашла ошибку судьи в пользу «Зенита» в одном из последних матчей
07 Августа
13:04 · Кубок России
Канделаки озвучила призыв к российскому футболу в отношениях с УЕФА
11:05 · Кубок России
Матчи Кубка России будут проходить вечером в одно время с еврокубками 1
03 Августа
18:44 · Кубок России
«Мой аккаунт взломали»: Игрок «Коломны» прокомментировал слухи о договорном матче в Кубке России
02 Августа
18:34 · Кубок России
Четыре игрока «Спартака» попали в символическую сборную 1-го тура Кубка России официально
15:57 · Кубок России
В «Коломне» отреагировали на подозрения в нечестной игре в Кубке России
15:31 · Кубок России
Матч Кубка России проверят из-за подозрений в нечестной игре – профессионалы пропустили 8 голов
10:33 · Кубок России
Изидор – о Кубке России: «Нужно продолжать в том же духе и выиграть трофей»
01 Августа
23:30 · Кубок России
Корнаухов – о «Коломне»: «Профессионалы не имеют права так играть»
23:15 · Кубок России
Песьяков: «Динамо» одержало заслуженную победу»
22:37 · Россия. Премьер-лига
Деменко: «Спартак» действительно был хорош в матче с «Динамо»
22:24 · Кубок России
Осинькин: «У нас сейчас все голы с рикошета»
22:14 · Кубок России
Биджиев: «Могли забить и раньше, но все равно наша настойчивость и настырность была вознаграждена»
21:48 · Кубок России
«Крылья» установили антирекорд Кубка России, пропустив во втором тайме в 12-м матче подряд
21:40 · Кубок России
Махачкалинское «Динамо» не пропускает дома в 2024 году
21:18 · Кубок России
Махачкалинское «Динамо» повело в конце матча с «Крыльями Советов»
20:52 · Кубок России
Президент «Амкала»: «Пару дней повыпендриваемся и будем готовиться дальше»
20:41 · Кубок России
Вратарь «Коломны» - о матче с «Амкалом»: «Это позор»
20:27 · Кубок России
Махачкалинское «Динамо» и «Крылья» не забили друг другу в первом тайме
19:59 · Кубок России
«Амкал» забил сразу 8 мячей в кубковом матче
19:31 · Кубок России
«Амкал» забил семь голов «Коломне», клубам играть ещё полчаса
19:00 · Кубок России
«Динамо» Махачкала - «Крылья Советов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0
17:29 · Кубок России
Балахнин назвал причины разгромной победы «Спартака» над «Динамо»
17:24 · Россия. Премьер-лига
Дьяков: «Выводы о перспективах «Спартака» делать рано»
Все новости