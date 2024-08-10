Безруков рассказал, за счёт чего «Рубин» сможет остановить «Зенит»

Полузащитник «Рубина» Руслан Безруков поделился ожиданиями от кубкового матча против «Зенита».

Напомним, «Рубин» и «Зенит» встречались между собой в рамках второго тура РПЛ. Тогда уверенную победу одержала команда из Санкт-Петербурга со счётом 4:0.

«Нужно показать свой лучший футбол, сыграть надёжно, сбалансированно, что у нас получалось против них в прошлом сезоне. Нужно просто исправить те ошибки, которые были в первом матче, и добавить в игре», — цитирует Безрукова «Матч ТВ».

Матч «Рубин» — «Зенит» состоится 14 августа. Начало этой игры запланировано на 17:15 по московскому времени.