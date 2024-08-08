ЭСК нашла ошибку судьи в пользу «Зенита» в одном из последних матчей

На официальном сайте Российского футбольного союза была размещена информация о решениях, принятых на последнем заседании экспертно-судейской комиссии. Так, например, ЭСК рассмотрела удаление игрока «Факела» Абдулы Багамаева в недавнем кубковом матче против «Зенита».

ЭСК решила, что арбитр Рафаэль Шафеев ошибся – ему следовало показать не красную, а жёлтую карточку. Комиссия считает, что нарушение представляло собой срыв перспективной атаки, а не лишение явной возможности забить гол, учитывая расстояние до ворот и позицию другого игрока «Факела».

Стоит сказать, что вряд ли удаление сильно повлияло на результат – оно произошло в концовке, когда счёт уже был 3:0 в пользу «Зенита».