Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

ЭСК нашла ошибку судьи в пользу «Зенита» в одном из последних матчей

08 Августа 2024 • 13:38 Комментировать

На официальном сайте Российского футбольного союза была размещена информация о решениях, принятых на последнем заседании экспертно-судейской комиссии. Так, например, ЭСК рассмотрела удаление игрока «Факела» Абдулы Багамаева в недавнем кубковом матче против «Зенита».

ЭСК решила, что арбитр Рафаэль Шафеев ошибся – ему следовало показать не красную, а жёлтую карточку. Комиссия считает, что нарушение представляло собой срыв перспективной атаки, а не лишение явной возможности забить гол, учитывая расстояние до ворот и позицию другого игрока «Факела».

Стоит сказать, что вряд ли удаление сильно повлияло на результат – оно произошло в концовке, когда счёт уже был 3:0 в пользу «Зенита».

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Факел ЭСК РФС Рафаэль Шафеев Абдула Багамаев ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Состоялась жеребьёвка Лиги чемпионов – результаты Промес обратился к «Спартаку» перед матчем с «Крыльями» Эндрик и Гюлер досрочно покинули тренировку «Реала» Они хотели спасти «Крылья»: три худших игрока «Спартака» в матче против гостей из Самары Жиго готов вернуться в «Спартак» Роналду и Месси – в одной команде: символическая сборная ветеранов футбола Агент подтвердил, что Фернандеш может перейти в «Спартак» В «Барселоне» решили расстаться с защитником – он не убедил Флика Продажа Альвареса станет самой дорогой в истории «Манчестер Сити» «Спартак» может оформить громкий трансфер за 30 млн евро
Анчелотти назвал игрока, который выиграет «Золотой мяч» Ольмо перейдёт в «Барселону» — раскрыта сумма трансфера Глава «Барселоны» после победы над «Реалом» назвал самый успешный клуб мира Роналду и Месси – в одной команде: символическая сборная ветеранов футбола «Зенит» - «Ростов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 5:0 Фанаты «ПСЖ» раскритиковали российского вратаря после пропущенного мяча между ног Стипиди: «Проверка судей на детекторе лжи – это гестапо, что ли?» Флик заблокировал трансфер звёздного игрока в «Барселону» Два игрока не хотят уходить из «Барселоны» Глушенков — следующий российский футболист, который уедет в Европу: выбираем возможный клуб игроку за пределами России
Спортивные новости
Какая страна лидирует на Олимпиаде за четыре дня до финиша Лидер сменился: Кто теперь идёт на первом месте Олимпиады США больше не лидер: Какая страна занимает первое место на Олимпиаде На Олимпиаде сменился лидер – какая страна теперь на первом месте Россия осталась без золота на Олимпиаде – Андреева и Шнайдер проиграли Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 08 Августа
13:38 · Кубок России
ЭСК нашла ошибку судьи в пользу «Зенита» в одном из последних матчей
07 Августа
13:04 · Кубок России
Канделаки озвучила призыв к российскому футболу в отношениях с УЕФА
11:05 · Кубок России
Матчи Кубка России будут проходить вечером в одно время с еврокубками 1
03 Августа
18:44 · Кубок России
«Мой аккаунт взломали»: Игрок «Коломны» прокомментировал слухи о договорном матче в Кубке России
02 Августа
18:34 · Кубок России
Четыре игрока «Спартака» попали в символическую сборную 1-го тура Кубка России официально
15:57 · Кубок России
В «Коломне» отреагировали на подозрения в нечестной игре в Кубке России
15:31 · Кубок России
Матч Кубка России проверят из-за подозрений в нечестной игре – профессионалы пропустили 8 голов
10:33 · Кубок России
Изидор – о Кубке России: «Нужно продолжать в том же духе и выиграть трофей»
01 Августа
23:30 · Кубок России
Корнаухов – о «Коломне»: «Профессионалы не имеют права так играть»
23:15 · Кубок России
Песьяков: «Динамо» одержало заслуженную победу»
22:37 · Россия. Премьер-лига
Деменко: «Спартак» действительно был хорош в матче с «Динамо»
22:24 · Кубок России
Осинькин: «У нас сейчас все голы с рикошета»
22:14 · Кубок России
Биджиев: «Могли забить и раньше, но все равно наша настойчивость и настырность была вознаграждена»
21:48 · Кубок России
«Крылья» установили антирекорд Кубка России, пропустив во втором тайме в 12-м матче подряд
21:40 · Кубок России
Махачкалинское «Динамо» не пропускает дома в 2024 году
21:18 · Кубок России
Махачкалинское «Динамо» повело в конце матча с «Крыльями Советов»
20:52 · Кубок России
Президент «Амкала»: «Пару дней повыпендриваемся и будем готовиться дальше»
20:41 · Кубок России
Вратарь «Коломны» - о матче с «Амкалом»: «Это позор»
20:27 · Кубок России
Махачкалинское «Динамо» и «Крылья» не забили друг другу в первом тайме
19:59 · Кубок России
«Амкал» забил сразу 8 мячей в кубковом матче
19:31 · Кубок России
«Амкал» забил семь голов «Коломне», клубам играть ещё полчаса
19:00 · Кубок России
«Динамо» Махачкала - «Крылья Советов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0
17:29 · Кубок России
Балахнин назвал причины разгромной победы «Спартака» над «Динамо»
17:24 · Россия. Премьер-лига
Дьяков: «Выводы о перспективах «Спартака» делать рано»
13:43 · Кубок России
Агент объяснил, почему Помазун даже не поехал на кубковый матч ЦСКА
Все новости