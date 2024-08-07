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Кубок России

Канделаки озвучила призыв к российскому футболу в отношениях с УЕФА

07 Августа 2024 • 13:04 Комментировать

Матчи Кубка России теперь будут проходить и в вечернее время параллельно с еврокубковыми турнирами. Информацию подтвердил Александр Тащин, который является генеральным продюсером «Матч ТВ». Комментарий на этот счёт дала Тина Канделаки – заместитель гендиректора «Газпром Медиа».

По словам Канделаки, игры в дневное время будних дней теперь не нужны, поскольку УЕФА решил продать права на показ еврокубковых турниров в России Okko.

«Лига чемпионов ведь решила, что её место теперь в интернете, по крайней мере, для российского зрителя. Пусть там свои правила и устанавливает. Так зачем нам, телевидению, футбольным клубам, РФС, учитывать их интересы? Призываю наш футбол перестать обращать внимание на европейские регламенты и бюрократию, которая строилась годами ещё в прошлой жизни, и начать делать так, как удобно в нашей стране нам самим», - написала Канделаки в телеграм-канале.

Действующим обладателем кубка России является питерский «Зенит».

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