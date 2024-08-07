Матчи Кубка России будут проходить вечером в одно время с еврокубками

Александр Тащин в своём телеграм-канале подтвердил, что матчи Кубка России будут проходить в одно время с еврокубками.

Напомним, со следующего еврокубкового сезона «Матч ТВ» не будет транслировать матчи, права на показ Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций теперь у онлайн-кинотеатра Okko.

- УЕФА сам решил продать права на еврокубки без тендера, по сути вычеркнув их из бесплатного федерального эфира для всей нашей большой страны. Так что теперь мы имеем полное право показывать наши главные турниры в удобное для нас и главное для зрителей время, - написал генеральный продюсер «Матч ТВ».

Напомним, в прошлом сезоне обладателем Кубка России стал «Зенит», обыграв в финале «Балтику» Встреча прошла на стадионе «Лужники» и завершилась со счётом 2:1. Петербургский клуб оформил шестой трофей Кубка России.