«Мой аккаунт взломали»: Игрок «Коломны» прокомментировал слухи о договорном матче в Кубке России

На днях в Кубке России «Амкал» разгромил «Коломну» со счётом 8:1. При этом «Коломна» играет в третьем по рангу российском дивизионе, а «Амкал» не имеет профессионального статуса – это клуб Медиалиги.

Футболист «Коломны» Кадыргали Симбаев был заменён ещё в первом тайме после слишком простой ошибки. Появилась информация, что с игроком расторгли контракт. Многие обратили внимание на тот факт, что Симбаев в социальных сетях подписан на странички о договорных матчах.

Давая комментарий, Симбаев сказал, что для обвинений в договорном матче должны быть факты.

«Говорить можно, что угодно. Бразилия проиграла Германии 1:7 на ЧМ-2014. Получается, они тоже сдавали матч и играли на тотализаторе?» - цитирует 21-летнего игрока Sport24.

По словам Симбаева, информация на его страничке в социальных сетях ни о чём не говорит, потому что аккаунт был взломан.

«Мой аккаунт давно взломали. Возможно, в детстве я подписывался на разные группы — они могли легко поменять название и тематику», - сказал футболист.

Кстати, матч между «Амкаром» и «Коломной» пройдёт проверку со стороны Российского футбольного союза.