«Коломна» выгнала игрока после подозрительного матча в Кубке России

На днях в Кубке России состоялся матч меду «Амкалом» и «Коломной». Представители Медиалиги обыграли команду из Второй лиги со счётом 8:1. Защитник «Коломны» Кадыргали Симбаев по ходу первого тайма был заменён после грубейшей и странной ошибки.

Как сообщает Legalbet, в «Коломне» прошло собрание, по итогам которого было решение расторгнуть контракт с 21-летним Симбаевым.

Интересно, что Кадыргали Симбаев в одной из социальных сетей подписан на паблики про договорные матчи.

Ранее стало известно о том, что подозрительный матч «Амкал» - «Коломна» будет проверен Российским футбольным союзом.