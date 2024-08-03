Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

«Коломна» выгнала игрока после подозрительного матча в Кубке России

03 Августа 2024 • 13:27 Комментировать

На днях в Кубке России состоялся матч меду «Амкалом» и «Коломной». Представители Медиалиги обыграли команду из Второй лиги со счётом 8:1. Защитник «Коломны» Кадыргали Симбаев по ходу первого тайма был заменён после грубейшей и странной ошибки.

Как сообщает Legalbet, в «Коломне» прошло собрание, по итогам которого было решение расторгнуть контракт с 21-летним Симбаевым.

Интересно, что Кадыргали Симбаев в одной из социальных сетей подписан на паблики про договорные матчи.

Ранее стало известно о том, что подозрительный матч «Амкал» - «Коломна» будет проверен Российским футбольным союзом.

👍 1
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 2
🤑 1
Евро-Футбол.Ру,
Кубок России Коломна Кадыргали Симбаев ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Гвардиола сообщил плохую новость о Холанне Анчелотти назвал игрока, которого не хватает «Реалу» «Барселона» согласовала контракт с Нико Уильямсом Станкович стал решающим фактором в саге «Спартака» с Маркиньосом Хамес Родригес близок к возвращению в Мадрид Джикия высказался о ситуации с Соболевым Тюкавин высказался после разгрома от «Спартака» Анчелотти назвал игрока, который выиграет «Золотой мяч» Анчелотти прокомментировал поражение «Реала» Зиньковский высказался о возможном уходе из «Спартака»
«Барселона» бросит все силы на подписание одного игрока Последний танец: исторический дуэт Месси и Неймара может вернуться в «Барселону» бесплатно в 2025 году Ольмо готов перейти только в один клуб Анчелотти назвал игрока, который выиграет «Золотой мяч» Из-за кого «Локомотив» проиграл дерби: четыре худших игрока матча против «Динамо» «Две жертвы Месси»: Фото Холанна и Левандовски стало обсуждаемым Сделка согласована: Чалов покидает ЦСКА и уезжает в Европу Нападающий «Спартака» Соболев решил, где хочет продолжить карьеру Назван лучший опорный полузащитник в истории: Бускетс – третий, Рой Кин – пятый В УЕФА сообщили решение по России
Спортивные новости
Кто лидирует на Олимпиаде после первой недели Глава ФТР Селиваненко высказался о выходе россиянок Андреевой и Шнайдер в финал Олимпиады Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в финал Олимпийских игр, разгромив испанскую пару США сделали рывок, но только на второе место: кто лидер Олимпиады по медалям Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в полуфинал Олимпийских игр Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
02 Августа
18:34 · Кубок России
Четыре игрока «Спартака» попали в символическую сборную 1-го тура Кубка России официально
15:57 · Кубок России
В «Коломне» отреагировали на подозрения в нечестной игре в Кубке России
15:31 · Кубок России
Матч Кубка России проверят из-за подозрений в нечестной игре – профессионалы пропустили 8 голов
10:33 · Кубок России
Изидор – о Кубке России: «Нужно продолжать в том же духе и выиграть трофей»
01 Августа
23:30 · Кубок России
Корнаухов – о «Коломне»: «Профессионалы не имеют права так играть»
23:15 · Кубок России
Песьяков: «Динамо» одержало заслуженную победу»
22:37 · Россия. Премьер-лига
Деменко: «Спартак» действительно был хорош в матче с «Динамо»
22:24 · Кубок России
Осинькин: «У нас сейчас все голы с рикошета»
22:14 · Кубок России
Биджиев: «Могли забить и раньше, но все равно наша настойчивость и настырность была вознаграждена»
21:48 · Кубок России
«Крылья» установили антирекорд Кубка России, пропустив во втором тайме в 12-м матче подряд
21:40 · Кубок России
Махачкалинское «Динамо» не пропускает дома в 2024 году
21:18 · Кубок России
Махачкалинское «Динамо» повело в конце матча с «Крыльями Советов»
20:52 · Кубок России
Президент «Амкала»: «Пару дней повыпендриваемся и будем готовиться дальше»
20:41 · Кубок России
Вратарь «Коломны» - о матче с «Амкалом»: «Это позор»
20:27 · Кубок России
Махачкалинское «Динамо» и «Крылья» не забили друг другу в первом тайме
19:59 · Кубок России
«Амкал» забил сразу 8 мячей в кубковом матче
19:31 · Кубок России
«Амкал» забил семь голов «Коломне», клубам играть ещё полчаса
19:00 · Кубок России
«Динамо» Махачкала - «Крылья Советов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0
17:29 · Кубок России
Балахнин назвал причины разгромной победы «Спартака» над «Динамо»
17:24 · Россия. Премьер-лига
Дьяков: «Выводы о перспективах «Спартака» делать рано»
13:43 · Кубок России
Агент объяснил, почему Помазун даже не поехал на кубковый матч ЦСКА
11:46 · Кубок России
Титов прокомментировал победу «Спартака» над «Динамо»
11:23 · Кубок России
Силкин отреагировал на крупное поражение «Динамо» от «Спартака»
09:37 · Кубок России
Чавес прокомментировал крупное поражение от «Спартака»
08:34 · Кубок России
Жуков: «Есть надежда, что теперь «Спартак» заиграет»
Все новости