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Четыре игрока «Спартака» попали в символическую сборную 1-го тура Кубка России официально

02 Августа 2024 • 18:34 Комментировать
Спартак Москва
3:0
Динамо Москва

Стало известно, какие футболисты попали в символическую сборную первого тура группового этапа Кубка России Пути РПЛ.

Пресс-служба турнира опубликовала список лучших 11 игроков, среди которых оказалось сразу четыре представителя московского «Спартака». Напомним, «красно-белые» разгромили «Динамо» со счетом 3:0.

Символическая сборная выглядит следующим образом:

Вратарь: Станислав Агкацев («Краснодар»).

Защитники: Олег Рябчук, Срджан Бабич (оба – «Спартак»), Кирилл Гоцук («Пари НН»), Максим Ненахов («Локомотив»).

Полузащитники: Дмитрий Баринов (Локомотив»), Густаво Мантуан («Зенит») и Кевин Ленини («Краснодар»).

Нападающие: Жоау Батчи («Краснодар»), Манфред Угальде, Хесус Медина (оба – «Спартак»).

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