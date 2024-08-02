В «Коломне» отреагировали на подозрения в нечестной игре в Кубке России

Матч Кубка России между «Амкалом» и «Коломной», завершившийся со счётом 8:1, пройдёт проверку Российского футбольного союза. Столь крупный счёт сам по себе является необычным, а с учётом статуса команд – и вовсе. «Амкал», как известно, представляет Медиалигу, а «Коломна» - Вторую лигу.

Ульяна Зайцева, которая в «Коломне» отвечает за работу со СМИ, дала комментарий по поводу ситуации.

«Все концентрируются на собрании с футболистами. Будем делать разбор спортивных составляющих», - цитирует Ульянову «Чемпионат».

Вторая лига, где выступает «Коломна», является третьим по рангу футбольным дивизионом России.